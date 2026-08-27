Động thái đáng chú ý của Giám đốc CIA sau chuyến thăm Nga

TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine được cho là đã có cuộc họp tại Nhà Trắng sau khi ông Ratcliffe trở về từ chuyến thăm Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc CIA John Ratcliffe. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà báo thuộc nhóm phóng viên chuyên trách đưa tin về chính quyền Mỹ cho biết trên mạng xã hội X, rằng ông Ratcliffe, ông Hegseth và ông Caine đã rời Nhà Trắng vào chiều 26/8 sau cuộc họp tại Cánh Tây - nơi đặt Phòng Bầu dục.

Các phóng viên không nêu rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tham gia cuộc họp này hay không. Lịch trình của Nhà Trắng cho thấy ông Trump có kế hoạch tham dự một cuộc họp kín nghe báo cáo tình báo vào lúc 11h (giờ địa phương).

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình phát thanh Glenn Beck, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chuyến thăm Mátxcơva của Giám đốc CIA John Ratcliffe “gần như là thường lệ", đồng thời ám chỉ rằng ông Ratcliffe có mặt tại thủ đô Nga để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine.

"Ông ấy đang ở đó, một chuyến đi gần như thường lệ. Tôi không muốn làm mọi người thất vọng. Chúng tôi muốn thấy cuộc chiến với Ukraine chấm dứt”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ bác bỏ đồn đoán cho rằng ông Ratcliffe đang thảo luận với Nga về những vấn đề khác, chẳng hạn như việc Nga thăm dò Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay chiến dịch của Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran.

"Ông ấy không tham gia vào việc đó vì bất kỳ lý do nào mà bạn đã nêu, mặc dù biết đâu đấy, kết quả nào đó có thể sẽ nảy sinh từ đó”, ông Trump nói với Glenn Beck.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến đó, và thẳng thắn mà nói, vào thời điểm này, cả hai bên đều muốn thấy nó kết thúc”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Ratcliffe là một trong những quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Nga kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát năm 2022.

Lần gần nhất một giám đốc CIA đến thăm Mátxcơva là vào tháng 11/2021. Khi đó, cựu Giám đốc CIA William Burns cảnh báo Nga không được đưa quân vào Ukraine. CIA cũng đã tham gia vào các thỏa thuận trao đổi tù nhân với Nga, bao gồm một cuộc trao đổi quy mô lớn vào giữa năm 2024.

Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công của Nga tại Ukraine đang leo thang, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian vẫn đang bị đình trệ.

Điện Kremlin ngày 26/8 cho biết, ông Ratcliffe đã có các cuộc "tiếp xúc" với các cơ quan an ninh Nga trong chuyến thăm Mátxcơva, nhưng không gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - xác nhận Tổng thống Putin đã được báo cáo về các cuộc thảo luận này, nhưng từ chối tiết lộ liệu vấn đề xung đột tại Ukraine có được đề cập hay không.

"Bản thân việc duy trì liên lạc thông qua các cơ quan tình báo đã là một tín hiệu tích cực. Còn quá sớm để nói điều này sẽ tác động thế nào đến tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa hai bên”, ông Peskov nói.