Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam

TPO - Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh thành công.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Myanmar tại Nay Pyi Taw, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tướng Aung San và các thế hệ lãnh đạo của hai nước, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng kết quả của Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần này sẽ góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu sắc hơn trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương cũng như tạo đột phá trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và an ninh-quốc phòng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Min Aung Hlaing. Chúc mừng Tổng thống Min Aung Hlaing về các kết quả tích cực sau hơn 100 ngày quản lý, điều hành đất nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam trân trọng các nỗ lực của Chính phủ mới của Myanmar, ủng hộ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hoà giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân.

Về kết quả Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết hai bên đã xác định nhiều hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, tập trung vào những lĩnh vực gắn với nhu cầu và ưu tiên phát triển của mỗi nước, trong đó có hạ tầng, công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy khơi thông các cơ chế hợp tác thiết thực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phía Myanmar xem xét có cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại địa bàn, phát huy thế mạnh, đóng góp cho sự phát triển của Myanmar. Bộ trưởng cũng đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập chương trình chuyển đổi số Việt Nam - Myanmar, trước mắt, lựa chọn một số dự án thiết thực để thí điểm, đánh giá hiệu quả và từ đó nhân rộng mô hình.

Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao các thành quả phát triển của Việt Nam trong thời gian qua; cảm ơn Việt Nam đã luôn nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước cũng như tại ASEAN và trên các diễn đàn khu vực, quốc tế. Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh thành công, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Nâng cấp các tuyến đường kết nối 3 nước

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Về cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông, Bộ trưởng Min Aung Swe đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar; chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực trên lĩnh vực có thế mạnh.

Hai bên cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao, du lịch, tài chính, ngân hàng, thông tin – truyền thông, giáo dục – đào tạo, đã có nhiều thành tựu khả quan song vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần khai thác trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước phối hợp với Lào nâng cấp các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường kết nối 3 nước và tại khu vực Đông Nam Á lục địa.