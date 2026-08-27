Đình Bắc hot nhất mạng xã hội

TPO - Bài đăng ăn mừng chiến thắng của Nguyễn Đình Bắc hút gần 50.000 lượt tương tác chỉ sau một tiếng. Đó là minh chứng cho sức ảnh hưởng của tiền đạo mang áo số 9 trên mạng xã hội ở thời điểm này.