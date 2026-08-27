Dàn cầu thủ tuyển Việt Nam hôn vợ, khoe cúp gây bão mạng

TPO - Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, các cầu thủ đồng loạt chia sẻ hình ảnh nâng cúp, khoe huy chương vàng và ăn mừng bên vợ con trên sân Mỹ Đình.