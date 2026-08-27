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Giải trí

Dàn cầu thủ tuyển Việt Nam hôn vợ, khoe cúp gây bão mạng

Trạch Dương

TPO - Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, các cầu thủ đồng loạt chia sẻ hình ảnh nâng cúp, khoe huy chương vàng và ăn mừng bên vợ con trên sân Mỹ Đình.

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Sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Đoàn Văn Hậu đăng ảnh chụp cùng bà xã Doãn Hải My trên sân Mỹ Đình. Hậu vệ mang áo số 5 ôm vợ, còn Doãn Hải My khoe tấm huy chương vàng. Khoảnh khắc nhận hơn 60.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.
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Đoàn Văn Hậu ôm và hôn chiếc cúp ASEAN Cup trong phòng thay đồ sau khoảnh khắc đăng quang của tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1999 góp mặt trong hành trình tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết.
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Đoàn Văn Hậu lưu lại những khoảnh khắc bên Doãn Hải My và con trai đầu lòng sau trận chung kết. Nam cầu thủ bế con xuống sân, trao tấm huy chương vàng cho vợ. Loạt ảnh gia đình nhận khoảng 70.000 lượt thích cùng nhiều lời chúc từ người hâm mộ.
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Chu Thanh Huyền xuống sân chúc mừng Quang Hải sau khi tuyển Việt Nam nâng cúp. Cô mặc áo đấu số 19 của chồng, cầm tấm huy chương vàng và viết: “Chúc mừng chồng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ba lần vô địch Đông Nam Á”. Trước đó, Quang Hải cùng đội tuyển giành chiến thắng vào các năm 2018, 2024.
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Nguyễn Xuân Son chia sẻ loạt khoảnh khắc ăn mừng cùng các đồng đội sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tiền đạo tuyển Việt Nam còn đăng ảnh nhận danh hiệu trong lễ trao giải có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Với 5 bàn thắng, Xuân Son cùng Đình Bắc trở thành đồng Vua phá lưới của giải đấu.
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Phạm Xuân Mạnh khoe cúp vô địch trong phòng thay đồ, chụp ảnh lưu niệm sau khi ra về. Hậu vệ sinh năm 1996 viết: “Ước mơ bảo vệ chức vô địch đã thành hiện thực, như một giấc mơ”.
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Trước đó, Xuân Mạnh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên trước khán đài chật kín người hâm mộ trên sân Mỹ Đình. “Quá đã, Việt Nam vô địch”, nam cầu thủ viết.
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Dung Trần - vợ Xuân Mạnh - xuống sân Mỹ Đình chia vui cùng chồng sau lễ trao cúp. Cô mặc áo đấu số 7, cầm huy chương vàng còn Xuân Mạnh hôn vợ. Dung Trần viết: “Chúng ta là nhà vô địch. Cảm ơn chồng yêu. Cảm ơn đội tuyển Việt Nam”.
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Trung vệ Nguyễn Thành Chung chia sẻ bức ảnh đặt tay lên ngực trong màu áo tuyển Việt Nam. Anh gửi lời tri ân tới khán giả: “Cảm ơn người hâm mộ, chúng em đã làm được rồi”. Thành Chung cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương sau hai trận chung kết với Thái Lan.
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Vợ và người thân có mặt trên sân Mỹ Đình cùng Thành Chung nâng cúp và lưu lại khoảnh khắc lịch sử. Gia đình mặc áo tuyển Việt Nam, đeo huy chương vàng và chia sẻ niềm vui với trung vệ sinh năm 1997. Ảnh: Như Ý.
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Khoảnh khắc Thành Chung hôn vợ trên sân bóng nhận nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Như Ý.
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Bức ảnh Hoàng Đức khoe chiếc cúp vô địch nhận hơn 57.000 lượt thích trên mạng xã hội.
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Phan Tuấn Tài chia sẻ loạt hình ảnh từ những pha tranh chấp trên sân đến khoảnh khắc ăn mừng trước khán đài Mỹ Đình. Hậu vệ mang áo số 24 đăng bài kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Việt Nam vô địch”. Tuấn Tài cùng đồng đội khép lại giải đấu bằng trận hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về và chiến thắng chung cuộc 4-2.
Trạch Dương
#cầu thủ Việt nam ăn mừng chiến thắng #cầu thủ Việt Nam #Việt Nam thắng Thái Lan #Việt Nam vô địch ASEAN Cup #Văn Hậu #Xuân Son #Đỗ Hoàng Hên

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