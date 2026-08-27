Dàn cầu thủ tuyển Việt Nam hôn vợ, khoe cúp gây bão mạng

TPO - Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, các cầu thủ đồng loạt chia sẻ hình ảnh nâng cúp, khoe huy chương vàng và ăn mừng bên vợ con trên sân Mỹ Đình.
Đoàn Văn Hậu lưu lại những khoảnh khắc bên Doãn Hải My và con trai đầu lòng sau trận chung kết. Nam cầu thủ bế con xuống sân, trao tấm huy chương vàng cho vợ. Loạt ảnh gia đình nhận khoảng 70.000 lượt thích cùng nhiều lời chúc từ người hâm mộ.
Nguyễn Xuân Son chia sẻ loạt khoảnh khắc ăn mừng cùng các đồng đội sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tiền đạo tuyển Việt Nam còn đăng ảnh nhận danh hiệu trong lễ trao giải có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Với 5 bàn thắng, Xuân Son cùng Đình Bắc trở thành đồng Vua phá lưới của giải đấu.
Phạm Xuân Mạnh khoe cúp vô địch trong phòng thay đồ, chụp ảnh lưu niệm sau khi ra về. Hậu vệ sinh năm 1996 viết: “Ước mơ bảo vệ chức vô địch đã thành hiện thực, như một giấc mơ”.
Phan Tuấn Tài chia sẻ loạt hình ảnh từ những pha tranh chấp trên sân đến khoảnh khắc ăn mừng trước khán đài Mỹ Đình. Hậu vệ mang áo số 24 đăng bài kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Việt Nam vô địch”. Tuấn Tài cùng đồng đội khép lại giải đấu bằng trận hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về và chiến thắng chung cuộc 4-2.