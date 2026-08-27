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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Bắc Ninh.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Mậu là đảng viên ở Chi bộ thôn Tân Xuyên, Đảng bộ xã Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh) vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt thiêng liêng, ghi nhận chặng đường kiên trung, cống hiến của những đảng viên lão thành đối với lịch sử Đảng bộ địa phương.

Đối với đồng chí Nguyễn Thanh Mậu, Huy hiệu hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đời gắn bó, chiến đấu, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã có nhiều năm công tác trong Quân đội và ở địa phương. Đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Mậu.

Điều rất đáng quý là sau khi nghỉ hưu, trở về với quê hương, đồng chí Mậu vẫn tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động tại địa phương, luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, sống gương mẫu, nghĩa tình, gần gũi với Nhân dân và có trách nhiệm với công việc chung.

Từ Huy hiệu 30 năm đến Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, và hôm nay là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, mỗi dấu mốc đều ghi lại một chặng đường đáng trân trọng. Đó không chỉ là chiều dài của năm tháng đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là minh chứng sinh động cho lòng trung thành, bản lĩnh, ý chí và danh dự của người cộng sản, luôn là tấm gương sáng ngời về truyền thống, phẩm chất, đạo đức cách mạng đối với con cháu, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh và xã Tân Dĩnh.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại chương trình.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đối với mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay, tấm gương của các thế hệ đi trước không chỉ là truyền thống để trân trọng, tự hào, mà còn là chuẩn mực để mỗi người tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, giữ gìn danh dự của người đảng viên, nêu cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, nói đi đôi với làm, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những tấm gương như đồng chí đảng viên lão thành Nguyễn Thanh Mậu chính là nguồn động viên tinh thần quý báu, nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải sống, làm việc và dấn thân cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu và trao truyền của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Mậu chia sẻ, đối với ông được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là vinh dự và phần thưởng cao quý, đồng thời cũng nguồn động viên là tinh thần. Còn sức khỏe, ông tiếp tục cống hiến và nêu gương.

Nguyễn Thắng
#Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Đảng viên lão thành #Đảng viên Nguyễn Thanh Mậu #Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc #Tỉnh Bắc Ninh

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