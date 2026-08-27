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Thế giới

Nhiều tiếng nổ 'rung chuyển' Kiev, Nga phát tín hiệu gia tăng sức ép quân sự?

Minh Hạnh

TPO - Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa lúc rạng sáng.

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(Ảnh: Reuters)

Chính quyền Kiev - nơi trước đó đã phát cảnh báo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái - thông báo trên Telegram rằng các mảnh vỡ đã rơi xuống sân của một tòa nhà và mức độ thiệt hại đang được xác minh.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát cảnh báo về tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev.

Các quan chức cho biết, tại Kryvyi Rih - trung tâm công nghiệp thép và khai khoáng ở miền trung Ukraine, cũng là quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thiệt hại đã được ghi nhận khi tên lửa đánh trúng một cơ sở công nghiệp.

Ngoài ra, thiệt hại cũng được ghi nhận tại Zaporizhzhia.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi tờ Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đang chuẩn bị gia tăng cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Ukraine - bao gồm cả thủ đô Kiev - trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình rơi vào bế tắc.

Theo các nguồn tin, mọi nỗ lực đàm phán thực tế đã đổ vỡ và hai bên lại quay về vạch xuất phát.

Nguồn tin cũng khẳng định, Nga sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự dù chịu áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt, cũng như các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu cũng như mạng lưới hậu cần của Nga.

"Mátxcơva ngày càng coi các cuộc tấn công của Ukraine là hành động do các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện, bởi các thành viên trong liên minh cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev. Theo các nguồn tin, giai đoạn giao tranh hiện tại vẫn chưa phải là đỉnh điểm của sự leo thang quân sự”, Bloomberg viết.

Trong bối cảnh thiếu vắng các nỗ lực ngoại giao, Mátxcơva dường như nhận thấy có rất ít lựa chọn ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự để đạt được các mục tiêu của mình.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, mặc dù Nga hy vọng rằng các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ đến Mátxcơva với các đề xuất mới, nhưng kỳ vọng về một bước đột phá là rất thấp.

Minh Hạnh
Bloomberg, Reuters
#Nga #Ukraine #NATO #xung đột Nga Ukraine #Nga tấn công Kiev #tên lửa đạn đạo Nga #máy bay không người lái

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