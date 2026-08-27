Trao thêm chức danh cho Giám đốc Sở KH&CN TPHCM

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM, có 107/108 phiếu bầu của đại biểu tán thành để ông Lê Văn Thăng giữ chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/8, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình của UBND thành phố đối với ông Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Sau đó, đại biểu HĐND TPHCM đã tiến hành bầu ông Lê Văn Thăng vào vị trí trên, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại biểu HĐND TPHCM tiến hành bầu cử tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Kết quả, có 107/108 phiếu bầu tán thành ông Lê Văn Thăng giữ chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu đối với ông Lê Văn Thăng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh (thứ 3 từ trái qua), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (thứ hai từ trái qua) trao hoa chúc mừng ông Lê Văn Thăng. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, ngày 29/6, lãnh đạo UBND TPHCM đã trao quyết định tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm PGS.TS Lê Văn Thăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM - giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Ông Lê Văn Thăng sinh năm 1979, là nhà khoa học có chuyên môn sâu về công nghệ vật liệu, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý trong môi trường đại học.

Ông tốt nghiệp kỹ sư ngành Hóa dầu tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM và hoàn thành chương trình Tiến sĩ khoa học và Công nghệ vật liệu tại Trung tâm CEA và Viện INP Grenoble (Cộng hòa Pháp). Năm 2015, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.