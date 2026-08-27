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An Giang:

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Nhật Huy

TPO - Sáng 27/8, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Lê Trung Hồ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định này đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh An Giang trong thời gian tới.

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Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (bên trái) trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Lê Trung Hồ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Hồ cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Trung Hồ sinh năm 1983, quê quán An Giang.

Nhật Huy
#An Giang #Ban Bí thư #công tác cán bộ #Lê Trung Hồ #Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang #Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

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