Còn hàng ngàn người mất tích sau lũ quét kinh hoàng ở biên giới Trung Quốc - Nepal

TPO - Số người mất tích bên phía Trung Quốc trong trận lở đất kinh hoàng ở Tây Tạng lên tới 558 người, trong khi Nepal ghi nhận ít nhất 162 người thiệt mạng và hơn 800 người mất tích.

Đài truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin, trong số 558 người mất tích có 260 người nước ngoài.

Các quan chức Nepal xác nhận hơn 800 người mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài. Ông Sunil Sharma - phát ngôn viên của Hội đồng Du lịch Nepal, cho biết 133 người trong số đó đến từ Ấn Độ và đang hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người Hindu.

Ông cho biết còn có 47 người Mỹ, 34 người Úc, 33 người Anh và 24 người Canada mất tích. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về những công dân Mỹ bị ảnh hưởng. Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đã xác nhận có công dân mất tích.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy nhiều con đường bị phá hủy và các tòa nhà bị chôn vùi dưới dòng nước bùn cuồn cuộn có màu giống xi măng ướt.

Lớp bùn dày tới 1,5m đang gây khó khăn cho nỗ lực cứu hộ. (Nguồn: CCTV)

Những thung lũng dốc đứng của khu vực này là huyết mạch kinh tế và các tuyến giao thông quan trọng, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương khi thảm họa xảy ra. Hình ảnh cho thấy các tòa nhà tại huyện Nuwakot, Nepal, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, bị bùn phủ kín sau khi dòng nước dữ dội tràn qua. Mảnh vỡ mắc trên cành cây và dây điện, xe cộ bị chôn vùi, trong khi một số người sống sót vẫn dính đầy bùn đất.

Mọi người hầu như không có thời gian để chạy thoát.

“Khi tôi đến chợ Dhunge, chỉ trong nửa giờ, lũ đã ập đến và phá hủy toàn bộ khu chợ. Lúc đó mọi người đang chuẩn bị đi làm. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người mất tích hoặc thiệt mạng”, cư dân Shoyam Rajbhandari cho biết.

Công tác cứu hộ tại Tây Tạng gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận cửa khẩu Gyirong nhưng gặp trở ngại, vì tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trên các tuyến đường dẫn tới khu vực này.

Sáng 27/8, một phóng viên Trung Quốc có mặt tại huyện Gyirong, Tây Tạng, cho biết bùn đất và các mảnh vỡ gây trở ngại cho nỗ lực tiếp cận cửa khẩu.

“Rìa khu vực lở bùn cách cửa khẩu Gyirong khoảng 2,5 km, và lớp bùn ở rìa dày gần 1,5 mét. Điều này khiến các nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn cực kỳ lớn”, phóng viên Wang Qian nói trong chương trình của CCTV.

Các đội cứu hộ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ với nguy cơ tiếp tục xảy ra lở bùn và sạt lở đường. Họ đang thận trọng đánh giá tình hình khi tìm cách tiếp cận cửa khẩu, trong khi khu vực đang có mưa.

Trung Quốc triển khai lực lượng cứu hộ. (Nguồn: CCTV)

Việc triển khai máy móc hạng nặng và các thiết bị khác để dọn đường là một phần quan trọng trong hoạt động ứng phó. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được Trung Quốc điều động bổ sung, chủ yếu đến từ Bắc Kinh và tỉnh Tứ Xuyên.

Tối 26/8, quân đội Trung Quốc điều máy bay không người lái tới khu vực để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, lực lượng này cũng phải đối phó với “điều kiện thời tiết phức tạp”, CCTV đưa tin. Một máy bay không người lái khác được điều tới khu vực để hỗ trợ liên lạc khẩn cấp.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cử cố vấn thuộc Đội Phản ứng hỗ trợ thảm họa tới khu vực và cung cấp 500.000 USD viện trợ vật phẩm, nước sạch và thiết bị vệ sinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Đại sứ quán Mỹ tại Kathmandu đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tìm kiếm và hỗ trợ công dân Mỹ tại những khu vực bị ảnh hưởng.