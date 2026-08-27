Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal sau trận lũ quét kinh hoàng

TPO - Ngày 26/8, tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal đã xảy ra lũ quét và sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngày 27/8, các lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi tới các lãnh đạo Trung Quốc và Nepal.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ nạn nhân trong trận lũ quét ở khu vực huyện Nuwakot của Nepal. (Ảnh: AP)



Sáng 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

Số người mất tích bên phía Trung Quốc trong trận lở đất kinh hoàng ở Tây Tạng lên tới 558 người. Giới chức Nepal ghi nhận ít nhất 162 người thiệt mạng và 403 người mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài.