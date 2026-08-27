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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Sáng 27/8, tại Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho hai đảng viên lão thành.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Bí thư về tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn) và đảng viên Nguyễn Thị Hữu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và chúc mừng hai đảng viên.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành. Ảnh. C.T

Đảng viên Hồ Văn Lang (Lê Anh Tuấn) 99 tuổi, quê quán xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng vào Đảng ngày 15/8/1948, chính thức ngày 15/12/1948. Hiện ông Lang đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn An Thọ, Đảng bộ xã Tây Hồ, Đảng bộ TP. Đà Nẵng.

Đảng viên Nguyễn Thị Hữu 98 tuổi, quê quán phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng vào Đảng ngày 9/2/1948, chính thức ngày 6/8/1948. Bà Hữu hiện sinh hoạt tại Chi bộ 29 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường, Đảng bộ TP. Đà Nẵng.

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Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm hỏi ông Hồ Văn Lang tại buổi lễ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng hai đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thường trực Ban Bí thư chúc hai đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương về bản lĩnh, sự kiên định với lý tưởng của Đảng; mong hai đảng viên đóng góp ý kiến, chỉ bảo và truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ hôm nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, chăm lo, thăm hỏi các đảng viên lão thành.

Ông Hồ Văn Lang bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân. Ông Lang cho biết: Huy hiệu Đảng cao quý được trao tặng hôm nay gắn với công lao dìu dắt của Đảng và sự đùm bọc của nhân dân trong suốt quá trình hoạt động, trưởng thành. Đây là sự ghi nhận lớn lao với ông và các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nguyễn Thành
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