Đồng hành cùng Bộ Y tế ra mắt chiến dịch mới, Bảo Xuân viết tiếp hành trình 16 năm giữ gìn thanh xuân phụ nữ Việt

Vừa qua, thương hiệu quốc dân dành cho chị em phụ nữ - Bảo Xuân (Dược phẩm Ích Nhân) đã chính thức phối hợp cùng Cục Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế) và Hội Mãn kinh Việt Nam ra mắt chương trình truyền thông cộng đồng “Lắng nghe nội tiết tố nữ”. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình 16 năm đồng hành giữ gìn thanh xuân cho phụ nữ Việt của Bảo Xuân.

Định hướng sức khỏe cộng đồng từ thương hiệu quốc dân

Không ít phụ nữ Việt Nam sau tuổi 30 còn e ngại, âm thầm chịu đựng khi đối mặt với các dấu hiệu suy giảm nội tiết tố. Thấu hiểu điều này, Bảo Xuân cùng Cục Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế) và Hội Mãn kinh Việt Nam tiên phong khởi xướng chiến dịch truyền thông quy mô toàn quốc về chăm sóc sức khỏe phụ nữ với chủ đề “Lắng nghe nội tiết tố nữ”. Bước đi này hướng tới mục tiêu “đại chúng hóa” kiến thức chính thống, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của thương hiệu nội tiết tố nữ hàng đầu Việt Nam trong việc chủ động chăm sóc, nâng cao chất lượng sống cho phái đẹp.

Tại lễ ra mắt chiến dịch, đại diện các đơn vị và đông đảo chuyên gia sản phụ khoa đầu ngành, đại sứ thương hiệu Bảo Xuân đã cùng trao đổi sâu sắc hơn về ý nghĩa của chiến dịch.

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe phụ nữ từ sớm: “Việt Nam hiện có hơn 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh. Nếu tính cả nhóm từ khoảng 35 tuổi bắt đầu có sự suy giảm nội tiết tố, con số này có thể lên tới 25 - 26 triệu người. Việc nâng cao nhận thức, giúp chị em tiếp cận nguồn thông tin y khoa chính thống là vô cùng cần thiết để họ vừa giữ gìn sức khỏe, vừa an tâm cống hiến cho gia đình và xã hội”.

Ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá cao vai trò của việc trang bị kiến thức chuẩn xác, GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Mãn kinh Việt Nam chia sẻ: “Suy giảm nội tiết tố không chỉ là vấn đề sinh lý tự nhiên mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe xương, tim mạch và chất lượng sống của người phụ nữ. Mục tiêu hiện nay không chỉ là xử lý các triệu chứng trước mắt mà cần hướng tới chăm sóc toàn diện. Việc phổ biến cẩm nang y khoa chuẩn hóa đến tận cơ sở sẽ giúp chị em chủ động lắng nghe cơ thể và lựa chọn giải pháp an toàn”.

Sau Lễ ra mắt, Bảo Xuân sẽ phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em tổ chức chuỗi hành động “Lắng nghe nội tiết tố nữ” nhằm tư vấn truyền thông sức khỏe cho phụ nữ tại nhiều khu vực trên toàn quốc. Hoạt động thiết thực này giúp tháo gỡ rào cản tâm lý e ngại, tạo điều kiện cho hàng ngàn phụ nữ ở khắp mọi miền được kiểm tra nội tiết miễn phí, dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin y khoa chính thống để biết cách yêu thương, chăm sóc bản thân an toàn và hiệu quả.

Bảo Xuân mong muốn tháo gỡ khúc mắc của các chị em bằng chuỗi hành động vì cộng đồng

16 năm chinh phục niềm tin bằng chất lượng thực giá trị thực

Phát biểu tại sự kiện, bà Dương Thị Sáu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân nhấn mạnh sự coi trọng với hợp tác lần này. Sự phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan quản lý chuyên môn và Bộ Y tế chính là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bài bản, lấy lợi ích sức khỏe cộng đồng làm kim chỉ nam của thương hiệu quốc dân này.

Bà Dương Thị Sáu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân chia sẻ tại sự kiện.

Trải qua 16 năm tận tâm bền bỉ đồng hành cùng phái đẹp, Bảo Xuân tiếp tục khẳng định vị thế một trong những thương hiệu tiên phong trong bổ sung nội tiết tố nữ tại Việt Nam nhờ nền tảng chất lượng vượt trội. Sản phẩm sở hữu nguồn nguyên liệu chuẩn hóa từ 100% mầm đậu nành dược liệu thuần chủng không biến đổi gen, được trồng và thu hái theo tiêu chuẩn quốc tế GACP-WHO khắt khe. Mầm đậu nành cũng được khuyến nghị sử dụng trong Hướng dẫn Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, cũng như theo lời chia sẻ của Cục trưởng Đinh Anh Tuấn, là nguồn bổ sung estrogen cho phụ nữ rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bảo Xuân ghi dấu ấn với công thức tối ưu hóa khi kết hợp tinh chất mầm đậu nành (Isoflavone) cùng bài thuốc cổ truyền Tứ vật thang và Nhân sâm quý hiếm. Giải pháp này giúp chị em vừa bù đắp nội tiết tố thiếu hụt, vừa hỗ trợ bổ huyết, tăng cường sinh lực và duy trì nét trẻ trung rạng rỡ.

Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà tham dự sự kiện với chia sẻ đã tin dùng Bảo Xuân nhiều năm qua để duy trì sắc vóc.

Bằng việc ra mắt chiến dịch truyền thông và chuỗi sự kiện với cộng đồng lần này, Bảo Xuân không chỉ mang đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng mà còn tiếp tục lan tỏa sứ mệnh đồng hành, giúp hàng triệu phụ nữ Việt Nam chủ động “lắng nghe cơ thể”, gìn giữ vóc dáng và ngọn lửa hạnh phúc gia đình.