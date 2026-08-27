Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO: Khởi đầu hành trình mới

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 là cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội - nhà vô địch LPBank V.League 2025/26 và CLB Công an TPHCM - đội đoạt Cúp Quốc gia 2025/26.
Trận đấu được tổ chức lúc 18h00 Chủ nhật, ngày 30/8/2026, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của bóng đá Việt Nam, khi đây là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau chiến công bảo vệ danh hiệu vô địch của Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Đóng góp vào thành công chung của Đội tuyển Việt Nam có sự góp sức không nhỏ những tuyển thủ trong màu áo CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM, như: Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội) và thủ môn Patrik Lê Giang, Khổng Minh Gia Bảo (Công an TPHCM).
CLB Công an Hà Nội
Bộ trang phục thi đấu với sắc đỏ chủ đạo - màu áo truyền thống gắn với bản sắc của đội bóng Thủ đô.
Trên ngực áo là biểu trưng của CLB cùng tên gọi Công an Hà Nội - màu áo mà các cầu thủ sẽ mang theo trong trận đấu bảo vệ danh hiệu Siêu cúp trên sân vận động Hàng Đẫy.
CLB Công an TPHCM
Đội bóng sẽ bước vào trận đấu với trang phục màu trắng chủ đạo, kết hợp những điểm nhấn màu đỏ, tạo nên sự tương phản rõ nét với màu áo của Công an Hà Nội.
Đây sẽ là hai màu áo xuất hiện trong cuộc đối đầu ngày 30/8: Sắc đỏ của nhà đương kim vô địch Siêu cúp - Công an Hà Nội. Sắc trắng của nhà vô địch Cúp Quốc gia - Công an TP.HCM.
Một điều rất ý nghĩa là hai đội góp mặt năm nay đều là những câu lạc bộ thuộc lực lượng Công an nhân dân. Một bên là Công an Hà Nội - nhà vô địch V.League 2025/26 và cũng là đương kim nắm giữ Siêu cúp. Bên kia là Công an TP.HCM - đội đoạt Cúp Quốc gia 2025/26, đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những đội bóng giành Siêu cúp. Một đội muốn bảo vệ chiếc cúp. Một đội muốn lần đầu chạm tay vào chiếc cúp. Chỉ riêng điều đó đã đủ tạo nên một cuộc đối đầu đáng chờ đợi
Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho biết: Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ra đời năm 1999 từ sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau đó là Công ty VPF. Từ một ý tưởng nhằm tạo nên cuộc tranh tài giữa những đội bóng xuất sắc nhất của mùa giải, Siêu cúp từng bước trở thành một phần trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam. Đến nay, 26 trận Siêu cúp đã được tổ chức.
Đằng sau con số ấy là hơn một phần tư thế kỷ với rất nhiều thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, những đội bóng tên tuổi; những trận cầu kịch tính, những bàn thắng đẹp và cả những khoảnh khắc đã trở thành ký ức của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Với báo Tiền Phong, Siêu cúp không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên. Đó còn là một phần lịch sử của tờ báo, là hành trình mà nhiều thế hệ những người làm báo Tiền Phong đã bền bỉ vun đắp cùng bóng đá Việt Nam.
“Lịch sử của Siêu cúp không chỉ để nhìn lại, mà giá trị của lịch sử chính là tạo nền móng để chúng ta tiếp tục làm mới, nâng cao chất lượng và viết thêm những chương mới.
Trận đấu Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO diễn ra trong những ngày cả nước vừa kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Chúng tôi mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, mà còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa Thu đặc biệt của đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Thành công của đội tuyển quốc gia mang lại niềm vui và tạo nên nguồn cảm hứng lớn cho người hâm mộ. Nhưng để những thành công ở cấp độ đội tuyển được tiếp nối một cách bền vững, bóng đá Việt Nam cần một nền tảng mạnh từ các giải chuyên nghiệp, từ các câu lạc bộ, công tác đào tạo cầu thủ và chất lượng của từng trận đấu.
“Theo nghĩa đó, một nền bóng đá mạnh cần một giải vô địch mạnh; một đội tuyển mạnh cần những câu lạc bộ mạnh. Bởi vậy, chúng tôi mong rằng Siêu cúp tại sân vận động Hàng Đẫy sẽ không chỉ khép lại mùa giải 2025/26 bằng cuộc tranh tài của hai nhà vô địch, mà đồng thời mở ra mùa giải 2026/27 bằng một trận cầu đẹp, quyết liệt, fair-play và giàu cảm xúc.
Một tiếng còi khép lại hành trình cũ. Và cũng là tiếng còi bắt đầu một hành trình mới”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức nói.
Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, khách quý dự họp báo trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO:
- Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục Trưởng Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam
- Anh Hoàng Đức Nam - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn
- Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)
- Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong
- Nhà báo Vũ Tiến - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
- Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Thành Holding
Ban Tổ chức và đơn vị thực hiện:
- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban tổ chức
- Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - Đồng Trưởng Ban tổ chức
- Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Phó Trưởng Ban Tổ chức
- Ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tiền Phong - Phó Trưởng Ban tổ chức
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam - Phó Trưởng Ban tổ chức
- Bà Trần Thị Thu Huyền - Uỷ viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong
- Bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền hình FPT Play, đồng thời đại diện Nhà đồng hành Đồng của trận đấu
Các nhà tài trợ, đồng hành:
1. Đại diện Nhà Đồng hành Danh xưng
- Ông Nguyễn Xuân Hà - Đại diện Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO).
2. Đại diện nhà đồng hành Kim cương
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng ban Truyền thông - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank
3. Đại diện nhà đồng hành Đồng
- Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chánh Văn Phòng tại Hà Nội – Ngân hàng TMCP Nam Á
- Bà Văn Nguyễn Hồng Trân - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Trân Group – Nhãn hàng Phúc Bảo Yến
4. Đại diện nhà đồng hành trận đấu:
- Ms Văn Thanh Thuý - Đại diện Tập đoàn Thể thao Động Lực
Đại diện hai đội bóng tham gia trận thi đấu Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO
1. CLB Bóng đá Công an Hà Nội
- Ông Alexandré Pölking - HLV Trưởng CLB Bóng đá Công an Hà Nội
- Cầu thủ Đinh Thanh Bình - CLB Bóng đá Công an Hà Nội
- Cầu thủ Phan Ngọc Tín - CLB Bóng đá Công an Hà Nội
2. CLB Bóng đá Công an TPHCM
- Ông Diles Athanasios Arthur - HLV Trưởng CLB Bóng đá Công an TPHCM
- Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh - CLB Bóng đá Công an TPHCM
- Cầu thủ Williams Lee O. Grant - CLB Bóng đá Công an TPHCM
- Cầu thủ Ngô Minh Khoa - CLB Bóng đá Công an TPHCM
- Cầu thủ Võ Minh Trọng - CLB Bóng đá Công an TPHCM
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Chiều nay (27/8/2026), tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - 2025/26 - Cúp THACO và các nhà tài trợ đồng hành.
- Đội giành chiến thắng: Đoạt Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO và phần thưởng 300.000.000 đồng
- Đội còn lại tham gia Siêu cúp: Phần thưởng 200.000.000 đồng
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: 10.000.000 đồng
- Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên: 10.000.000 đồng
Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, các nền tảng mạng xã hội của FPT và báo Tiền Phong.
Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa, hai đội sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không thi đấu hiệp phụ.
Đội vô địch nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng; đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cùng nhận phần thưởng 10 triệu đồng.
Ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, đội đoạt Siêu cúp năm nay còn được Agribank đặc biệt trao tặng phần thưởng 500 triệu đồng.
Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 sẽ áp dụng công nghệ VAR. Trọng tài FIFA Việt Nam được mời làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính công bằng và minh bạch của màn so tài giữa hai nhà vô địch.
Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO cũng là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026).
Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO sắp tới sẽ là lần tổ chức thứ 27. Nếu giành chiến thắng, Công an Hà Nội sẽ có lần thứ hai liên tiếp sở hữu danh hiệu cao quý này. Đội bóng ngành Công an của Thủ đô cũng sẽ trở thành CLB thứ năm trong lịch sử bảo vệ thành công Siêu cúp, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội.
Trong khi đó, Công an TPHCM đang hướng tới chiếc Siêu Cúp đầu tiên. Trong lịch sử, đội bóng mang tên Công an TP.HCM từng hai lần góp mặt ở trận tranh danh hiệu.
Năm 1999, Công an TP.HCM tham dự trận Siêu cúp đầu tiên nhưng để thua Thể Công 0-3. Đến năm 2001, đại diện phía Nam hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 ở lượt đi trên sân Thống Nhất, trước khi thua 0-2 ở lượt về trên sân Vinh và thất bại với tổng tỷ số 1-3.
Sau 25 năm chờ đợi, đội bóng mang tên Công an TP.HCM trở lại trận tranh Siêu cúp với quyết tâm chinh phục danh hiệu còn thiếu, qua đó mở ra một cột mốc mới trong lịch sử đội bóng.
Qua 26 kỳ Siêu cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang. Xếp tiếp theo là Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương, cùng có 4 lần đoạt Cúp.
Riêng CLB Hà Nội từng hai lần hoàn tất “cú ăn ba” vào các năm 2019 và 2022, sau khi thâu tóm đủ ba danh hiệu vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Hà Nội và Sông Lam Nghệ An cũng là hai đội từng giành Siêu Cúp ba mùa liên tiếp.
Cho đến nay, đã có 14 đội bóng giành danh hiệu này, gồm: Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa (Đông Á Thanh Hóa), Hà Nội T&T (CLB Hà Nội), SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội.
Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu thường niên giữa đội Vô địch Quốc gia và đội đoạt Cúp Quốc gia; hoặc giữa đội giành cả hai danh hiệu với đội á quân giải Vô địch Quốc gia.
Trận đấu được tổ chức theo sáng kiến của báo Tiền Phong, do báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau đó là Công ty VPF, tổ chức và được đưa vào hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia. Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia đầu tiên được tổ chức năm 1999.