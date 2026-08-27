Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO: Khởi đầu hành trình mới

report Lịch sử của Siêu cúp không chỉ để nhìn lại, mà tạo nền móng để tiếp tục làm mới

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho biết: Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ra đời năm 1999 từ sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau đó là Công ty VPF. Từ một ý tưởng nhằm tạo nên cuộc tranh tài giữa những đội bóng xuất sắc nhất của mùa giải, Siêu cúp từng bước trở thành một phần trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam. Đến nay, 26 trận Siêu cúp đã được tổ chức.

Đằng sau con số ấy là hơn một phần tư thế kỷ với rất nhiều thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, những đội bóng tên tuổi; những trận cầu kịch tính, những bàn thắng đẹp và cả những khoảnh khắc đã trở thành ký ức của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Với báo Tiền Phong, Siêu cúp không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên. Đó còn là một phần lịch sử của tờ báo, là hành trình mà nhiều thế hệ những người làm báo Tiền Phong đã bền bỉ vun đắp cùng bóng đá Việt Nam.

“Lịch sử của Siêu cúp không chỉ để nhìn lại, mà giá trị của lịch sử chính là tạo nền móng để chúng ta tiếp tục làm mới, nâng cao chất lượng và viết thêm những chương mới.

Trận đấu Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO diễn ra trong những ngày cả nước vừa kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, mà còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa Thu đặc biệt của đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Thành công của đội tuyển quốc gia mang lại niềm vui và tạo nên nguồn cảm hứng lớn cho người hâm mộ. Nhưng để những thành công ở cấp độ đội tuyển được tiếp nối một cách bền vững, bóng đá Việt Nam cần một nền tảng mạnh từ các giải chuyên nghiệp, từ các câu lạc bộ, công tác đào tạo cầu thủ và chất lượng của từng trận đấu.

“Theo nghĩa đó, một nền bóng đá mạnh cần một giải vô địch mạnh; một đội tuyển mạnh cần những câu lạc bộ mạnh. Bởi vậy, chúng tôi mong rằng Siêu cúp tại sân vận động Hàng Đẫy sẽ không chỉ khép lại mùa giải 2025/26 bằng cuộc tranh tài của hai nhà vô địch, mà đồng thời mở ra mùa giải 2026/27 bằng một trận cầu đẹp, quyết liệt, fair-play và giàu cảm xúc.

Một tiếng còi khép lại hành trình cũ. Và cũng là tiếng còi bắt đầu một hành trình mới”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức nói.