Nhận định Chelsea vs Luton, 01h30 ngày 28/8: Khai hỏa tại Stamford Bridge

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Luton, 01h30 ngày 28/8, vòng 1/32 Cúp Liên đoàn Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chiến thắng 3-2 Fulham trong ngày ra quân tại Premier League đã mang lại hứng khởi lớn cho Chelsea. Và cuộc tiếp đón đối thủ League One như Luton sẽ là cơ hội hoàn hảo để họ tìm kiếm thắng lợi đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge ở mùa giải mới.

Nhận định trước trận Chelsea vs Luton

Mang theo nhiều hoài nghi sau khi chỉ cán đích Premier League 2025/26 thất vọng ở vị trí thứ 10 và lỡ hẹn với cúp châu Âu, Chelsea bắt đầu kỷ nguyên mới dưới thời HLV Xabi Alonso bằng chuyến làm khách đầy giông bão tới sân Fulham.

Nhưng bằng màn trình diễn chói sáng của Cole Palmer cùng các bàn thắng từ Joao Pedro và tân binh đắt giá Morgan Rogers, The Blues đã vượt qua đối thủ cùng thành phố với tỷ số 3-2 để giành trọn 3 điểm trong trận mở màn mùa giải mới.

Chelsea vừa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham ở vòng 1 Premier League.

Tạm gác lại đấu trường Ngoại hạng, Chelsea chuyển sự chú ý sang Cúp Liên đoàn Anh - giải đấu mà họ từng 5 lần bước lên bục vinh quang nhưng đã trải qua một thập kỷ trắng tay kể từ năm 2015.

Ở mùa giải trước, họ dừng bước tại bán kết sau khi chịu thất bại chung cuộc 2-4 trước Arsenal qua hai lượt trận. Cuộc đọ sức vào rạng sáng thứ Năm là lần thứ ba Chelsea phải tham dự từ vòng 1/32 Cúp Liên đoàn trong thế kỷ 21, hai lần trước đó họ đều chật vật vượt qua Bristol Rovers (3-2) và AFC Wimbledon (2-1).

Dù vậy, lịch sử vẫn hoàn toàn ủng hộ đội bóng tây London. Chelsea đã giành vé đi tiếp ở 27 trong số 28 lần chạm trán các đại diện nằm ngoài giải đấu cao nhất nước Anh tại Cúp Liên đoàn, bao gồm chuỗi 19 chiến thắng liên tiếp kể từ sau thất bại trên chấm luân lưu trước Burnley vào tháng 11/2008.

Ở bên kia chiến tuyến, Luton bước vào trận đấu này sau khi đã trải qua 3 trận chính thức đầu mùa giải mới với thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa). Đội bóng của HLV Jack Wilshere đã ngược dòng hạ Reading 4-3 ở ngày ra quân, trước khi bị Notts County cầm hòa 2-2 cuối tuần qua nhờ bàn gỡ muộn của tân binh Callum Marshall.

Tại vòng 1 Cúp Liên đoàn, đội bóng của HLV Jack Wilshere đã nhẹ nhàng vượt qua Gillingham 3-0 để có lần thứ 3 tiến vào vòng 2 ở 4 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, việc làm khách tại Stamford Bridge lại là bài toán hoàn toàn khác biệt.

Khoảng cách hai cấp độ giải đấu với Chelsea cùng việc bị loại ở 8 trong 9 lần đụng độ các đại diện Premier League gần đây tại Cúp Liên đoàn khiến cơ hội tái lập kỳ tích vô địch năm 1988 của Luton trở nên vô cùng mong manh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Luton

Luton bước vào trận đấu này với hành trang là phong độ ghi bàn tương đối ấn tượng, khi đã bỏ túi 9 bàn thắng sau 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Sức tấn công đa dạng của đội khách hứa hẹn sẽ gây ra những rắc rối không nhỏ cho hàng phòng ngự vốn chưa thực sự gắn kết của Chelsea, nhất là khi họ vừa để thủng lưới 2 bàn trước Fulham.

Tuy nhiên, số liệu thống kê đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Premier League. Trong 4 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea toàn thắng cả 4 trận trước Luton, ghi tổng cộng 12 bàn thắng - đạt trung bình 3 bàn mỗi trận. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 12/2023 tại Kenilworth Road, nơi Chelsea vất vả bảo toàn chiến thắng 3-2.

The Blues rất biết cách vượt qua các đối thủ hạng dưới tại Cúp Liên đoàn Anh.

Tại chảo lửa Stamford Bridge, Luton đã trải qua 6 chuyến làm khách liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (hoà 1, thua 5), trong đó có thất bại 0-3 ở giải Ngoại hạng Anh vào tháng 8/2023. Ngoài ra, Luton cũng đã nhận thất bại trong cả 5 lần chạm trán gần nhất với Chelsea trên mọi đấu trường.

Với đẳng cấp cao hơn của Chelsea cùng điểm tựa sân nhà, HLV Xabi Alonso tin tưởng vào một chiến thắng thuyết phục, qua đó giúp các học trò tích lũy thêm sự tự tin trước khi bước vào những thử thách cam go hơn tại Premier League.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Luton

Trận này Chelsea sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ Wesley Fofana, người đã nghỉ trận gặp Fulham vì án treo giò 1 trận. Dù vậy, danh sách thương binh của đội chủ nhà vẫn còn Jordan Henderson (chấn thương cổ tay) và Emmanuel Emegha (chấn thương gân khoeo). Khả năng ra sân của Moises Caicedo, Marco Palestra và Aaron Anselmino vẫn còn bỏ ngỏ sau khi vắng mặt ở trận đấu đầu tuần.

Quan trọng hơn, việc gặp một đội bóng đến từ League One (hạng đấu thứ ba trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh) là cơ hội để HLV Xabi Alonso thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm xoay tua lực lượng. Những tân binh hoặc cầu thủ dự bị như tiền đạo Danny Welbeck, tiền vệ Valentin Barco, hậu vệ Pep Chavarria cùng thủ môn Mike Penders nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính.

Nhiều khả năng tân binh Welbeck sẽ có trận ra mắt Chelsea trước Luton.

Điều này cũng đồng nghĩa khả năng ra sân của ngôi sao Enzo Fernandez càng khó xảy ra trong bối cảnh các tin đồn chuyển nhượng liên quan đến anh và Manchester City đang liên tục xuất hiện.

Về phía Luton, HLV Jack Wilshere đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở tuyến giữa. Jordan Clark vừa trải qua phẫu thuật do gãy xương hàm trong trận gặp Notts County và phải nghỉ thi đấu nhiều tuần. Shaydon Morris (gân khoeo) và Shandon Baptiste (đầu gối) cũng chấn thương nặng.

Sverre Sandal hoặc Hakeem Odoffin nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính bên cạnh Liam Walsh và Kasey Palmer ở hàng tiền vệ. Trên hàng công, tân binh mượn từ Man City là Emilio Lawrence dự kiến tiếp tục giữ suất đá chính, hợp cùng Callum Marshall - người vừa ghi bàn ở trận hòa Notts County - để tìm kiếm cơ hội gây bất ngờ trước hàng thủ chủ nhà.

Nhưng cũng chỉ là tìm kiếm cơ hội thôi, chứ khả năng Luton ngăn được Chelsea đi tiếp vô cùng thấp. Chelsea đã 106 trận đấu tại Cúp Liên đoàn trên sân Stamford Bridge và họ đã giành quyền đi tiếp 69% số trận đó. Lần này, kết cục chắc cũng không phải ngoại lệ, và thậm chí The Blues còn có thể thắng tưng bừng dù chỉ đưa ra sân “đội hình B”.