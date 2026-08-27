Xác định 36 đội tham dự Champions League 2026/27

TPO - Sau loạt trận lượt về vòng play-off căng thẳng diễn ra rạng sáng 26 và 27/8 (giờ Việt Nam), những tấm vé cuối cùng tham dự vòng phân hạng Champions League 2026/27 đã chính thức tìm được chủ nhân.

Hôm qua, 3 CLB gồm Sabah, LASK Linz và Bodo/Glimt đã ghi tên mình vào vòng phân hạng sau khi vượt qua hành trình gian nan. Bodo/Glimt thị uy sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trên sân nhà trước NEC Nijmegen, qua đó khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận để tiến vào vòng cuối cùng. Ấn tượng không kém là màn lội ngược dòng ngoạn mục của đại diện nước Áo - LASK. Dù để thua trắng 0-3 trước Celtic ở trận lượt đi song LASK đã bùng nổ dữ dội ở trận lượt về với thắng lợi đậm đà 5-1, qua đó giành vé đi tiếp với tỷ số chung cuộc 5-4 đầy cảm xúc.

Trong khi đó, Sabah đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu. Dù thất bại 1-2 trước Hapoel Beer Sheva ở lượt đi, đại diện của Azerbaijan đã lật ngược thế cờ khi đánh bại đối thủ 5-2 ở trận tái đấu, khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 6-4.

Đến rạng sáng nay, 4 suất cuối cùng cũng có chủ. Đó là Fenerbahce, Slovan Bratislava, AEK Athens, Viking. Trong trận đấu tâm điểm giữa Lyon và Dinamo Zagreb, chủ nhà Lyon đã ngã ngựa trước sức mạnh của đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Lyon thua ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2 và dừng bước.

Arsenal và Fenerbahce đều ghi tên ở vòng phân hạng Champions League 2026/27

Dinamo Zagreb cũng là một nỗi thất vọng khác. Họ bị Viking cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Đến lượt về, CLB Croatia thua tâm phục khẩu phục 1-3 tại Na Uy và dừng bước, chứng kiến đối thủ kém danh tiếng hơn đi tiếp.

Trước khi 3 đội bóng trên vượt qua vòng sơ loại, Champions League 2026/27 đã xác định sẵn 29 câu lạc bộ giành vé trực tiếp nhờ thứ hạng xuất sắc tại các giải vô địch quốc gia mùa trước. Trong đó, các giải đấu hàng đầu châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng: Ngoại hạng Anh góp mặt 5 đại diện (Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool).

La Liga đóng góp 5 cái tên (Barca, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis); Serie A có Inter Milan, Napoli, AS Roma và hiện tượng Como; Bundesliga gồm Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart; còn Ligue 1 có PSG, Lens và Lille. Bên cạnh đó là sự hiện diện của các đội bóng mạnh từ Hà Lan (PSV, Feyenoord), Bồ Đào Nha (Porto, Sporting CP), Bỉ (Club Brugge), Thổ Nhĩ Kỳ (Galatasaray), Ukraine (Shakhtar Donetsk) và CH Séc (Slavia Prague)...

Tất cả 36 tấm vé tham dự chiến dịch mới đã có chủ. Lễ bốc thăm chia cặp và lịch thi đấu chính thức của Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 tối nay (27/8) theo giờ Việt Nam. Các đội bóng lớn như MU, PSG, Man City, Arsenal, Barcelona hay Real Madrid sẽ biết được những "quân xanh" trên hành trình của mình.