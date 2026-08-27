Đình Bắc và những bước tiến thần tốc không thể ngăn cản

TPO - Khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc được xướng tên cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu" là cái kết trọn vẹn cho một giải đấu phi thường của ngôi sao 22 tuổi. Ở tuổi đôi mươi, chàng trai xứ Nghệ đã biến giải bóng đá khu vực thành sân khấu đỉnh cao để phô diễn tài năng, ý chí và tinh thần cống hiến kiên cường...

ảnh: Trọng Tài

Đình Bắc khép lại ASEAN CUP 2026 với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới của giải đấu (5 bàn, bằng Xuân Son). Trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam, anh là cầu thủ thứ 2 sau chính Xuân Sơn nhận được vinh dự cú đúp danh hiệu cá nhân một kỳ AFF/ASEAN CUP.

Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua, dấu ấn mà Đình Bắc để lại không đơn thuần gói gọn trong những bàn thắng (5) hay pha kiến tạo (3) mà nó còn nằm ở nguồn năng lượng bền bỉ và thái độ thi đấu quả cảm xuyên suốt từ vòng bảng cho đến trận đấu cuối cùng. Thông số của anh đã nói lên tất cả. Trong số các tiền vệ và tiền đạo, Đình Bắc chỉ kém Tiến Anh về thời gian thi đấu (670 phút so với 692). Anh vượt trội Xuân Son, gấp rưỡi Hoàng Hên, gấp 3 lần Tài Lộc.

Trong lối chơi đòi hỏi cường độ cao và kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt mà HLV Kim Sang-sik vận hành cho đội tuyển, Đình Bắc luôn là mắt xích hoạt động năng nổ nhất trên hàng công. Mỗi khi xuất hiện trên sân, người ta thấy ở tiền đạo mang áo số trẻ này một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Anh sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, pressing ngay bên phần sân đối phương để đoạt lại quyền kiểm soát bóng, và bất ngờ bứt tốc trong các tình huống chuyển đổi trạng thái phản công chớp nhoáng.

Đình Bắc rất năng nổ ở cánh

Khả năng rê dắt lắt léo, tư duy chạy chỗ thông minh cùng sự tự tin hiếm có giúp Đình Bắc liên tục xé toang các khối phòng ngự chặt chẽ nhất Đông Nam Á. Có thể nhiều pha bóng còn xử lý non kinh nghiệm, có thể trong nhiều tình huống vẫn phiêu lưu, nhưng nhìn chung giá trị của anh vẫn là rất to lớn trong thế trận của đội tuyển Việt Nam.

Đáng trân trọng hơn cả là bản lĩnh của Đình Bắc ở những thời điểm khó khăn. Dù liên tục đối mặt với những pha vào bóng quyết liệt từ các hậu vệ đối phương, anh chưa từng chùn bước. Mỗi lần ngã xuống là một lần Đình Bắc đứng dậy mạnh mẽ hơn, biến áp lực thành động lực để tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ. NHM đã thấy điều đó từ những lần anh vút đi ở những phút cuối trận, khi nền tảng thể lực không còn sung mãn.

5 bàn thắng, hàng loạt pha tạo cơ hội sáng nước tại ASEAN CUP 2026. Màn trình diễn xuyên suốt ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nỗ lực, tính kỷ luật và khát khao khẳng định mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026" là nấc thang tiếp theo trên con đường thăng tiến vượt bậc và bền bỉ của Đình Bắc. Trước khi tỏa sáng rực rỡ ở sân chơi khu vực, Đình Bắc đã từng khiến cả châu lục phải ngả mũ thán phục tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở một giải đấu quy tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Á với tính cạnh tranh khốc liệt, Đình Bắc đã xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới (cùng 3 cầu thủ khác). Những pha lập công đẳng cấp vào lưới các đội bóng lớn, như Saudi Arabia, Hàn Quốc, đã chứng minh anh không chỉ nhanh nhẹn, khéo léo mà còn sở hữu bản năng săn bàn nhạy bén và độ lạnh lùng của một sát thủ vòng cấm thực thụ.

Đình Bắc tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2026

Đến với ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đã nâng tầm bản thân lên một tầm cao mới. Vừa chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu, anh vừa xuất sắc thâu tóm luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải (MVP).

Cú đúp danh hiệu cá nhân ở cấp độ đội tuyển quốc gia là thành tích vô cùng hiếm hoi và đáng tự hào mà một cầu thủ có thể đạt được chứ chưa nói gì đến một cầu thủ mới 22 tuổi, lọt thỏm giữa dàn sao lẫy lừng của khu vực như Đình Bắc.

Từ ngôi vương phá lưới tại giải trẻ châu lục cho đến cú đúp danh hiệu cá nhân rực rỡ ở đấu trường Đông Nam Á, Đình Bắc đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình bằng mồ hôi, bản lĩnh và sự kiên trì. Những danh hiệu cao quý ấy tôn vinh một cá nhân xuất sắc, và báo hiệu một kỷ nguyên mới - nơi Nguyễn Đình Bắc sẵn sàng gánh vác niềm hy vọng và đưa bóng đá Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế.