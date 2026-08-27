Bóng đá Lâm Đồng trở lại Hạng Nhất, đặt mục tiêu trụ hạng

Sau nhiều năm vắng bóng ở sân chơi chuyên nghiệp, đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng chính thức trở lại Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027, với mục tiêu trước mắt là trụ hạng và từng bước hướng đến những thành tích cao hơn.

Chiều 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân, tuyên dương và khen thưởng Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh tham dự Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027.

Dự lễ có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành và Ban Huấn luyện, cầu thủ đội bóng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức trao cờ cho Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng

Tại Giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia năm 2026, đội tuyển Lâm Đồng thi đấu ấn tượng, đứng đầu bảng B với 25 điểm sau 12 trận, gồm 7 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua, qua đó giành quyền vào vòng chung kết.

Ở trận đấu quyết định gặp Trường Giang Gia Định, các cầu thủ Lâm Đồng giành chiến thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu, qua đó chính thức giành quyền thăng hạng lên Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027. Đây là dấu mốc đáng ghi nhận sau quá trình đào tạo, huấn luyện và xây dựng lực lượng của bóng đá Lâm Đồng.

Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng tiếp tục kiện toàn Ban Huấn luyện, duy trì lực lượng hiện có, đồng thời rà soát, bổ sung cầu thủ nhằm nâng cao chất lượng và chiều sâu đội hình.

Kế hoạch tập luyện, tập huấn và thi đấu giao hữu cũng được xây dựng, tập trung vào thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Các điều kiện về sân tập, sân thi đấu, trang thiết bị, y tế, phục hồi thể lực, ăn ở và hồ sơ đăng ký cầu thủ đang được hoàn thiện.

“Đã ra sân là phải quyết tâm”

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Ban Huấn luyện và các cầu thủ đã nỗ lực đưa bóng đá Lâm Đồng trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau nhiều năm.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ xuất quân.

Theo ông Mười, bóng đá Lâm Đồng từng có giai đoạn phát triển mạnh, để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ, trong đó đội bóng từng được biết đến với biệt danh 'Cơn lốc Cao Nguyên'. Việc trở lại Giải Hạng Nhất Quốc gia không chỉ là thành quả đáng ghi nhận mà còn mở ra chặng đường mới với những yêu cầu cao hơn.

Ông Mười yêu cầu đội bóng không chỉ bằng lòng với thành tích thăng hạng mà phải giữ vững thành quả, từng bước xây dựng nền tảng để tiến lên. Mục tiêu cụ thể của Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng tại Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027 là trụ hạng thành công; từ nền tảng đó, trong 2-3 năm tới tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Để thực hiện mục tiêu, ông Mười đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể, củng cố lực lượng, bổ sung những vị trí còn thiếu; tăng cường tập luyện, tập huấn, thi đấu giao hữu và đặc biệt chú trọng nâng cao thể lực cầu thủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý, tổ chức hoạt động của đội bóng, bảo đảm tốt các điều kiện về trang thiết bị, hậu cần và phục vụ thi đấu. Về nguồn lực, tỉnh sẽ xem xét các đề xuất nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết cho đội tuyển. Đồng thời, địa phương sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp và nhà tài trợ đồng hành với bóng đá Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

Trao số tiền thưởng 750 triệu đồng cho đội Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để thu hút người hâm mộ và nguồn lực xã hội, đội bóng phải thi đấu hay, thi đấu đẹp và có nhiều chiến thắng. Đặc biệt, Ban Huấn luyện và các cầu thủ giữ vững kỷ luật, thi đấu trung thực, cống hiến, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với màu cờ, sắc áo của tỉnh.

"Đã ra sân là phải quyết tâm, chiến đấu đến cùng vì màu cờ, sắc áo Lâm Đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị và đầu tư cho mùa giải mới, đội tuyển bóng đá nam Lâm Đồng đặt mục tiêu trụ hạng thành công, qua đó tạo nền tảng để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các mùa giải tiếp theo.