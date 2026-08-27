Marmoush đến London kiểm tra y tế, Tottenham tậu thêm một ‘sát thủ’ từ Man City

TPO - Tiền đạo Omar Marmoush đã có mặt tại London để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi gia nhập Tottenham từ Man City, trong thương vụ có tổng giá trị lên tới 60 triệu bảng.

Theo Sky Sports, Marmoush sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Tottenham trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Hai CLB đã đạt thỏa thuận để tiền đạo người Ai Cập gia nhập Spurs theo dạng cho mượn trong mùa giải 2026/27, kèm nghĩa vụ mua đứt.

Cấu trúc thương vụ được xác định ở mức 50 triệu bảng phí chuyển nhượng cố định và 10 triệu bảng phụ phí. Như vậy, nếu các điều khoản bổ sung được kích hoạt, Man City có thể thu về tối đa 60 triệu bảng từ Marmoush.

Nếu hoàn tất kiểm tra y tế, Marmoush sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 chuyển từ Man City sang Tottenham trong hè này, sau Savinho.

Marmoush đã nói lời chia tay các đồng đội tại Man City và hiện có mặt ở London để hoàn tất cuộc kiểm tra y tế. Nếu không phát sinh vấn đề, cầu thủ 27 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Tottenham, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa.

Đây là bước tiến quan trọng để Tottenham hoàn tất vụ chiêu mộ thứ hai từ Man City chỉ trong ít ngày. Trước Marmoush, đội bóng London này đã mua cầu thủ chạy cánh Savinho từ Man xanh với mức giá ban đầu 75 triệu bảng, có thể tăng lên 85 triệu bảng nếu tính thêm phụ phí.

Marmoush gia nhập Man City từ Eintracht Frankfurt vào tháng 1/2025 với mức phí khoảng 59 triệu bảng. Anh từng khởi đầu khá ấn tượng tại sân Etihad, nhưng dần gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí trên hàng công, đặc biệt khi Erling Haaland vẫn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung phong.

Sau 62 lần ra sân cho Man City, Marmoush ghi 16 bàn và có 6 kiến tạo. Tuy nhiên, mùa giải trước anh chỉ có 3 bàn sau 21 lần xuất hiện tại Premier League. Việc không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Man City khiến tiền đạo người Ai Cập được bật đèn xanh tìm kiếm bến đỗ mới.

Ở Tottenham, Marmoush được kỳ vọng bổ sung thêm tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự linh hoạt cho hàng công của HLV Roberto De Zerbi. Cầu thủ người Ai Cập có thể chơi ở vị trí trung phong nhưng cũng thường xuyên hoạt động rộng, qua đó đem lại cho chiến lược gia người Italia thêm một phương án tấn công.

Thương vụ Marmoush tiếp tục cho thấy Tottenham đang đẩy mạnh đầu tư trong mùa hè đầu tiên dưới thời De Zerbi. Sau khi chi hơn 300 triệu bảng cho các tân binh, Spurs tiếp tục hoàn tất những bản hợp đồng có giá trị lớn với mục tiêu nhanh chóng nâng cấp đội hình. Chính De Zerbi cũng khẳng định Tottenham sẽ tiếp tục hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Marmoush sẽ trở thành tân binh mới nhất cập bến Tottenham và chính thức khép lại quãng thời gian chỉ kéo dài khoảng một năm rưỡi tại Man City.