Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Huyền thoại Hồng Sơn chính thức trình làng FC Mobile VN với OVR lên đến 120 trong mùa thẻ ANS: Việt Nam

P.V

Cùng các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam sở hữu chỉ số vượt trội như Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc - sẵn sàng trở thành những lựa chọn đáng gờm trong meta hiện tại!

Nguyễn Hồng Sơn chính thức trở thành Huyền thoại Việt Nam đầu tiên góp mặt trong FC Mobile VN, sở hữu chỉ số tổng thể lên đến OVR 120 - mức cao nhất hiện có trong game - cùng bộ PlayStyle đẳng cấp.

Nguyễn Hồng Sơn - Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile

Huyền thoại Hồng Sơn chính thức trình làng FC Mobile VN với OVR lên đến 120 trong mùa thẻ ANS: Việt Nam ảnh 1

Sở hữu chỉ số tổng thể OVR 120, Nguyễn Hồng Sơn được trang bị bộ PlayStyle giúp phát huy tối đa khả năng kiến tạo và tổ chức lối chơi ở khu vực giữa sân. Đây là lần đầu tiên một huyền thoại Việt Nam góp mặt trong FC Mobile, đồng thời là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt đến ngưỡng chỉ số ngang hàng với các cầu thủ quốc tế, mở ra lựa chọn đội hình hoàn toàn mới cho người chơi.

Dàn tuyển thủ ĐTQG Việt Nam đồng loạt nâng cấp

Không chỉ Hồng Sơn, mùa thẻ ANS: Việt Nam còn nâng cấp toàn diện chỉ số của dàn tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, trong đó nổi bật có Xuân Son, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên... Các cầu thủ đều được trang bị PlayStyle - tính năng đặc biệt trong game - giúp tái hiện đúng lối chơi đặc trưng ngoài đời và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong đội hình thực chiến ở mọi hạng Rank.

Cách sở hữu đội hình Việt Nam mùa ANS

Người chơi có thể sở hữu Nguyễn Hồng Sơn cùng dàn cầu thủ ANS: Việt Nam thông qua sự kiện “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” trong game, diễn ra từ ngày 27/08/2026. Thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được công bố qua các kênh chính thức của FC Mobile Việt Nam.

Một dấu mốc trong hành trình nuôi dưỡng tình yêu bóng đá Việt Nam qua môi trường số

Huyền thoại Hồng Sơn chính thức trình làng FC Mobile VN với OVR lên đến 120 trong mùa thẻ ANS: Việt Nam ảnh 3

Không chỉ là một mùa thẻ mạnh về chỉ số, ANS: Việt Nam còn là một dấu mốc mới trong hành trình FC Mobile Việt Nam đồng hành cùng bóng đá nước nhà - đưa hình ảnh và tinh thần của Đội tuyển Quốc gia đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ người chơi trẻ đang tiếp cận bóng đá mỗi ngày qua các nền tảng giải trí số.

P.V
#Nguyễn Hồng Sơn #FC Mobile Việt Nam #Chỉ số OVR #Đội tuyển quốc gia Việt Nam #Thẻ ANS

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe