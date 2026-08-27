Huyền thoại Hồng Sơn chính thức trình làng FC Mobile VN với OVR lên đến 120 trong mùa thẻ ANS: Việt Nam

Cùng các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam sở hữu chỉ số vượt trội như Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc - sẵn sàng trở thành những lựa chọn đáng gờm trong meta hiện tại!

Nguyễn Hồng Sơn chính thức trở thành Huyền thoại Việt Nam đầu tiên góp mặt trong FC Mobile VN, sở hữu chỉ số tổng thể lên đến OVR 120 - mức cao nhất hiện có trong game - cùng bộ PlayStyle đẳng cấp.

Nguyễn Hồng Sơn - Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile

Sở hữu chỉ số tổng thể OVR 120, Nguyễn Hồng Sơn được trang bị bộ PlayStyle giúp phát huy tối đa khả năng kiến tạo và tổ chức lối chơi ở khu vực giữa sân. Đây là lần đầu tiên một huyền thoại Việt Nam góp mặt trong FC Mobile, đồng thời là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt đến ngưỡng chỉ số ngang hàng với các cầu thủ quốc tế, mở ra lựa chọn đội hình hoàn toàn mới cho người chơi.

Dàn tuyển thủ ĐTQG Việt Nam đồng loạt nâng cấp

Không chỉ Hồng Sơn, mùa thẻ ANS: Việt Nam còn nâng cấp toàn diện chỉ số của dàn tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, trong đó nổi bật có Xuân Son, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên... Các cầu thủ đều được trang bị PlayStyle - tính năng đặc biệt trong game - giúp tái hiện đúng lối chơi đặc trưng ngoài đời và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trong đội hình thực chiến ở mọi hạng Rank.

Cách sở hữu đội hình Việt Nam mùa ANS

Người chơi có thể sở hữu Nguyễn Hồng Sơn cùng dàn cầu thủ ANS: Việt Nam thông qua sự kiện “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” trong game, diễn ra từ ngày 27/08/2026. Thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được công bố qua các kênh chính thức của FC Mobile Việt Nam.

Một dấu mốc trong hành trình nuôi dưỡng tình yêu bóng đá Việt Nam qua môi trường số

Không chỉ là một mùa thẻ mạnh về chỉ số, ANS: Việt Nam còn là một dấu mốc mới trong hành trình FC Mobile Việt Nam đồng hành cùng bóng đá nước nhà - đưa hình ảnh và tinh thần của Đội tuyển Quốc gia đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ người chơi trẻ đang tiếp cận bóng đá mỗi ngày qua các nền tảng giải trí số.