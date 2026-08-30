Đừng để dạ dày 'đình công' khi vượt ngưỡng: Đột phá hấp thu kép cho thể thao sức bền từ Gel AB BOOST

Trong thể thao sức bền, đôi chân chưa chắc là bộ phận lên tiếng đầu tiên. Không ít vận động viên phải giảm tốc, thậm chí dừng cuộc đua vì đầy bụng, buồn nôn hoặc không thể tiếp tục nạp năng lượng. Bài toán không chỉ là bổ sung đủ carbohydrate, mà còn là khả năng tiếp nhận của hệ tiêu hóa trong nhiều giờ vận động.

Khả năng dung nạp gel là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chiến thuật nạp năng lượng của vận động viên sức bền. Ảnh: Internet

Tình trạng này không xa lạ với người chạy đường dài, vận động viên đạp xe hay thi đấu ba môn phối hợp. Khi cường độ tăng, cơ thể ưu tiên đưa máu đến các nhóm cơ đang hoạt động, khiến quá trình tiêu hóa có thể chậm lại. Nắng nóng, thiếu nước hoặc nạp carbohydrate dồn dập càng dễ khiến dạ dày “đình công”.

Dù vậy, cơ thể vẫn cần carbohydrate để duy trì vận động. Cân bằng giữa nhu cầu năng lượng và khả năng tiếp nhận của hệ tiêu hóa vì thế trở thành bài toán khó trên đường đua sức bền.

Khi nạp đủ chưa chắc đã nạp đúng

Gel năng lượng được nhiều vận động viên lựa chọn nhờ nhỏ gọn, dễ mang theo và thuận tiện sử dụng ngay trong lúc tập luyện hoặc thi đấu. Tuy nhiên, lượng năng lượng ghi trên bao bì không phải yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm trên đường đua.

Sau khi được nạp, gel phải rời dạ dày và đi xuống ruột non trước khi carbohydrate có thể được hấp thu. Dung dịch có áp suất thẩm thấu cao có thể kéo thêm nước vào ruột, gây cảm giác đầy hoặc khó chịu ở một số người. Áp lực này càng đáng lưu ý khi gel được sử dụng nhiều lần trong một cuộc đua kéo dài.

Từ bài toán giúp vận động viên duy trì việc nạp carbohydrate trong suốt quá trình vận động kéo dài, AB Nutrition phát triển Gel năng lượng AB BOOST với công thức kết hợp hai nguồn carbohydrate. Tiếp nối các dòng Gel AB FLASH, FLOW và ENDURANCE, sản phẩm mới hướng đến nhu cầu nạp nhiều lần trong những buổi tập và cuộc đua đường dài.

Gel năng lượng AB BOOST kết hợp hai nguồn carbohydrate SusCarb và fructose, hướng đến nhu cầu nạp năng lượng trong các hoạt động sức bền. Ảnh: AB Nutrition.

Điểm đột phá của Gel AB BOOST nằm ở công thức Dual-Carb kết hợp SusCarb/HBCD và fructose. Trong đó, SusCarb, hay highly branched cyclic dextrin, là carbohydrate có cấu trúc phân tử lớn, dạng vòng và phân nhánh cao; sau khi được tiêu hóa, thành phần này tạo ra glucose. Fructose là nguồn carbohydrate thứ hai trong công thức.

So với đường đơn có phân tử nhỏ, SusCarb tạo ra ít hạt hòa tan hơn khi cung cấp cùng một lượng carbohydrate. Nhờ đó, dung dịch có áp suất thẩm thấu thấp hơn, qua đó có thể giảm áp lực thẩm thấu lên hệ tiêu hóa trong quá trình nạp năng lượng.

Khi xuống ruột non, glucose được tạo ra từ SusCarb và fructose được hấp thu qua hai hướng khác nhau. Có thể hình dung, thay vì để toàn bộ lượng carbohydrate cùng đi qua một “cửa”, sự kết hợp này mở thêm một lối tiếp nhận cho cơ thể.

Đây là nền tảng của cơ chế “hấp thu kép” trong AB BOOST, hướng đến nhịp nạp năng lượng ổn định và liên tục khi vận động kéo dài. Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa với marathon, đạp xe đường dài hay triathlon, khi vận động viên thường phải sử dụng gel nhiều lần.

Vận động viên Lê Hằng sử dụng Gel năng lượng AB BOOST trong quá trình tập luyện. Ảnh: AB Nutrition.

Một công thức cho hành trình sức bền

Trong gói 40 ml nhỏ gọn, Gel AB BOOST cung cấp 120 kcal và 29,1 g carbohydrate - gần mốc khởi điểm 30 g/giờ thường được nhắc đến trong kế hoạch dinh dưỡng cho hoạt động sức bền kéo dài. Nhờ đó, một lượng carbohydrate đáng kể được gói trong thể tích thuận tiện mang theo.

Bên cạnh nguồn carbohydrate giữ vai trò cung cấp năng lượng chính, công thức còn có 1.200 mg BCAA gồm leucine, isoleucine và valine, cùng natri và kali, qua đó hoàn thiện công thức dành cho nhu cầu vận động sức bền.

Gel AB BOOST hiện có ba phiên bản gồm Chanh Muối không caffeine, Trái Cây Hỗn Hợp không caffeine và Trái Cây Hỗn Hợp chứa 100 mg caffeine. Chanh Muối có vị chua thanh pha chút mặn nhẹ; hai phiên bản còn lại mang vị trái cây ngọt dịu, hơi chua và khác nhau ở hàm lượng caffeine.

Ba phiên bản Gel AB BOOST được phát triển với hai lựa chọn hương vị và hàm lượng caffeine khác nhau. Ảnh: AB Nutrition.

Trong một cuộc đua kéo dài nhiều giờ, dinh dưỡng không gói gọn trong một lần nạp. Mỗi gói gel là một mắt xích của cả hành trình.

AB BOOST được phát triển từ yêu cầu thực tế ấy. Sự kết hợp giữa SusCarb/HBCD và fructose hướng đến nhịp nạp liền mạch hơn, nhất là khi cơ thể đã qua giai đoạn sung sức ban đầu và mỗi lần bổ sung carbohydrate trở nên khó khăn hơn.

Đến những kilomet cuối, điều runner cần không hẳn là một cú bứt phá tức thời, mà là nguồn năng lượng được duy trì và một dạ dày chưa “đình công”. Đó có thể là nền tảng để đôi chân tiếp tục tiến về phía trước.