Nhận định Barcelona vs Athletic Bilbao, 02h00 ngày 28/8: Đánh nhanh diệt gọn

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Athletic Bilbao, vòng 2 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp khi tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà Spotify Camp Nou. Trong khi đó, đội khách đang chật vật tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Nhận định trước trận Barca vs Athletic Bilbao

Barca khởi đầu mùa giải mới bằng màn đè bẹp Elche 5-0 trên sân khách ở vòng mở màn. Khi đó, Raphinha ghi dấu ấn với một cú đúp, tân binh Karim Adeyemi lập công ngay trận ra mắt, và Fermin Lopez hoàn tất chiến thắng bằng hai bàn chớp nhoáng. Hàng công của Barca vốn đã mạnh, nay mạnh hơn từ sự xuất hiện của các tân binh.

Trái ngược Barca, Athletic Bilbao khởi đầu kỷ nguyên mới dưới thời HLV Edin Terzic chật vật. Đại diện xứ Basque thua 1-3 trước Sevilla ngay trên sân nhà San Mames ở vòng một. Bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ của Yuri Berchiche ngay phút 11.

Bilbao cầm bóng nhiều và dứt điểm vượt trội, song không thể gượng dậy sau khi mất người, dẫn đến đối thủ chọc thủng lưới 3 lần chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu. Bàn gỡ của Aitor Paredes ở phút 70 không đủ để giúp Bilbao lật ngược tình thế. Tính cả giai đoạn tiền mùa giải, Bilbao đã nhận 4 thất bại liên tiếp và bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự (thủng lưới 7 bàn ở loạt giao hữu).

Phong độ, thành tích đối đầu Barca vs Athletic Bilbao

Thống kê đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Barca. Đội bóng xứ Catalan duy trì thành tích bất bại trong 15 lần liên tiếp tiếp đón Athletic Bilbao tại La Liga trên sân Camp Nou.

Xét trên mọi đấu trường, Barca toàn thắng trong 6 cuộc chạm trán gần nhất trước Bilbao. Ở chuỗi trận này, Barca xé lưới đối phương tới 17 lần và chỉ nhận đúng một bàn thua. Ba lần đụng độ gần nhất giữa 2 đội trong mùa giải 2025/26 đều kết thúc với thắng lợi áp đảo cho Barca: thắng 4-0 trên sân nhà (tháng 11/2025), thắng 5-0 tại Siêu cúp Tây Ban Nha (tháng 1/2026) và thắng 1-0 tại San Mames (tháng 3/2026).

Về mặt chiến thuật, cuộc đối đầu tại khu trung tuyến sẽ là chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barca đang vận hành sơ đồ 4-2-3-1 đầy cơ động, nơi tài năng trẻ Marc Bernal và Pedri nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò điều tiết lối chơi để giải phóng không gian cho Fermin Lopez dâng cao.

Lối đá pressing tầm cao với cường độ nghẹt thở của đội chủ nhà sẽ thử thách trực tiếp khả năng thoát pressing vốn đang chệch choạc của cặp tiền vệ Gerenabarrena và Ruiz de Galarreta bên phía Bilbao. Nếu đại diện xứ Basque không thể giảm bớt áp lực ở khu vực giữa sân, việc hệ thống phòng ngự vốn đã rách nát của họ tiếp tục tan vỡ trước những mũi khoan như Lamine Yamal hay Raphinha chỉ là vấn đề thời gian.

Rodri liệu có ra mắt ở trận này?

Thông tin lực lượng Barca vs Athletic Bilbao

Barca đón nhận tin vui khi tiền vệ tân binh Rodri đã trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật lưng và sẵn sàng ra mắt đội bóng mới. Gavi gặp vấn đề ở đầu gối trong trận gặp Elche, nhưng kết quả kiểm tra xác nhận anh chỉ bị bầm tím và sớm trở lại thi đấu. Sự vắng mặt duy nhất bên phía chủ nhà là Frenkie de Jong, người chưa rõ ngày tái xuất do chấn thương đứt dây chằng chéo.

Bên phía Athletic Bilbao, HLV Edin Terzic mất hậu vệ Yuri Berchiche do án treo giò. Bộ ba Unai Eguiluz, Daniel Vivian và Nico Serrano tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Thủ thành Unai Simon chịu áp lực lớn và cần lấy lại phong độ sau khi nhận 3 bàn thua ở trận ra quân. Về mặt chiến thuật, HLV Terzic nhiều khả năng điền tên Nico Williams và Aymeric Laporte vào đội hình xuất phát sau khi cả hai ngồi dự bị trước Sevilla. Tốc độ của Nico Williams đóng vai trò vũ khí phản công chủ lực để Bilbao đối phó với sức ép từ Barca.

Dù cán cân lực lượng lẫn phong độ đều nghiêng hẳn về phía gã khổng lồ xứ Catalan, trận đấu vẫn ẩn chứa những biến số thú vị từ băng ghế dự bị. Barca sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể khi tân binh đắt giá Anthony Gordon sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị để tạo đột biến sau khi đã có 2 đường kiến tạo ở vòng trước.

Ở chiều ngược lại, áp lực đè nặng lên vai Edin Terzic buộc chiến lược gia này phải tìm kiếm sự liều lĩnh. Sự trở lại của Aymeric Laporte ở hàng thủ và đặc biệt là tốc độ xé gió của Nico Williams trên hàng công được kỳ vọng sẽ giúp Bilbao đứng vững trước sóng gió, đồng thời tận dụng triệt để những khoảng trống phản công khi các hậu vệ biên của Barca dâng quá cao. Trận đấu này không chỉ là cuộc săn 3 điểm của Barca, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho triều đại mới của Terzic tại San Mames.