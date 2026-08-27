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Va chạm với xe tải, hai người tử vong tại chỗ

Nguyễn Dũng

TPO - Xe tải và xe máy lưu thông cùng chiều xảy ra va chạm trên đường Lê Văn Khương. Vụ tai nạn làm hai người tử vong, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Đến hơn 13 giờ ngày 27/8, Công an phường Thới An và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An, TPHCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 50H-2XX lưu thông trên đường Lê Văn Khương, hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về phía Củ Chi.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vừa qua giao lộ Lê Văn Khương – Nguyễn Thị Kiểu khoảng 20m, xe tải va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện mắc kẹt phía trước xe tải.

Tai nạn xảy ra vào khung giờ tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thới An nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tổ chức phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dũng
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