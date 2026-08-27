'Cầu tặc' mang súng tự chế đi trộm chó lúc nửa đêm

TPO - Chỉ trong rạng sáng, Phan Văn Lộc dùng súng điện tự chế bắt trộm 5 con chó tại nhiều xã, phường ở TPHCM rồi mang đến bán cho Đặng Đình Bẩy. Khi hai người đang cân số chó trên, lực lượng công an ập vào kiểm tra, phát hiện vụ việc.

Clip công an làm việc với các đối tượng liên quan.

Ngày 27/8, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng liên quan các vụ trộm chó trên địa bàn.

Theo đó, ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Đông kiểm tra, phát hiện Phan Văn Lộc (SN 1975) và Đặng Đình Bẩy (SN 1966) cùng nhiều tang vật liên quan đến các vụ trộm chó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lộc và Bẩy quen biết nhau. Do không có tiền tiêu xài, khoảng giữa tháng 8/2026, Lộc nảy sinh ý định trộm chó bán lấy tiền.

Biết Bẩy có thu mua thịt chó, Lộc liên hệ để bán số chó do trộm cắp được. Bẩy đồng ý và thỏa thuận thu mua với giá 40.000 đồng/kg. Sau đó, Lộc tìm mua dụng cụ trên mạng rồi tự chế súng bắn điện để thực hiện hành vi.

Rạng sáng 18/8, Lộc điều khiển xe máy, mang theo súng điện tự chế, băng keo và giỏ nhựa, di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm chó.

Gần 2 giờ, khi đến đường Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt) phát hiện một con chó trên lề đường, Lộc dùng súng điện bắn khiến con vật bất động rồi quấn băng keo quanh miệng sau đó bỏ vào giỏ nhựa.

Phan Văn Lộc cùng tang vật dùng để trộm chó.

Lộc tiếp tục di chuyển đến đường Bờ Ga, phường Bình Đông và khu vực ấp 4, xã Bình Hưng, thực hiện hành vi tương tự, bắt thêm hai con chó.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, sau khi trộm được ba con chó, Lộc mang đến nhà Bẩy. Sau khi cân số chó này, Bẩy tiếp tục đề nghị Lộc đi bắt thêm từ một đến hai con.

Lộc quay lại xã Bình Hưng, bắt trộm thêm một con chó. Khoảng 15 phút sau, người này di chuyển đến đường Trịnh Quang Nghị, phường Bình Đông và tiếp tục bắt trộm một con khác.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong rạng sáng 18/8, Lộc đã bắt trộm 5 con chó tại nhiều địa bàn xã, phường của TPHCM.

Khi Bẩy nhận và cân số chó vừa được đưa đến, Công an phường Bình Đông và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Lộc, Bẩy cùng tang vật liên quan.

Cơ quan công an đã tạm giữ một xe máy, một súng bắn điện tự chế và một giỏ nhựa. Làm việc với công an, hai người khai nhận hành vi trộm chó và thu mua chó do trộm cắp mà có.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Lộc và Đặng Đình Bẩy để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an TPHCM cảnh báo, hành vi trộm vật nuôi không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà việc sử dụng súng điện, công cụ tự chế còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn của người dân khi đối tượng bị phát hiện hoặc truy đuổi.