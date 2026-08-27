Khởi tố tài xế lùi xe thiếu quan sát khiến hai cháu nhỏ tử vong

TPO - Lùi ô tô nhưng không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn, tài xế Phan Văn Nhất (40 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, Phú Thọ) gây tai nạn cho xe máy điện phía sau, khiến hai cháu nhỏ 10 tuổi và 5 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Nhất về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 22/6, trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Hợp Lý xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 36C-129.xx do Phan Văn Nhất điều khiển và xe máy điện hai bánh không gắn biển kiểm soát do cháu V. (10 tuổi) điều khiển, chở theo cháu L. (5 tuổi). Hậu quả, hai cháu V. và L. tử vong tại chỗ.

Công an xác định, khi lùi ô tô, Nhất không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe máy điện ở phía sau.