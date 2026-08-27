Khánh Hòa mời cơm khách tối đa 600.000 đồng/người

TPO - Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa, mức chi mời cơm đối với khách của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tối đa 600.000 đồng/người, đã bao gồm đồ uống.

Sáng 27/8, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã thông qua nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Khu vực trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Nghị quyết, đối với các đoàn khách do cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ đón tiếp và đài thọ toàn bộ chi phí, các nội dung chi gồm: đón, tiễn khách tại sân bay; tiêu chuẩn xe đưa, đón; tiêu chuẩn thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hằng ngày... Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ đón tiếp quyết định mức chi cụ thể, nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại Thông tư số 35/2026/TT-BTC.

Đối với chế độ chi tiếp khách trong nước, mức chi giải khát được quy định tối đa 60.000 đồng/buổi/người.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các trường hợp được mời cơm gồm khách của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; trong đó có nguyên thủ quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị; đại diện các cơ quan Trung ương; đoàn khách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đoàn khách là lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, chức sắc tôn giáo và các đối tượng chính sách.

Ngoài ra, các tổ chức đến thăm, tìm hiểu, xúc tiến, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc làm việc, trao đổi những vấn đề liên quan đến hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng thuộc diện được mời cơm theo phân cấp của Trung ương và địa phương.

Khách của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, HĐND và UBND cấp xã cũng thuộc diện áp dụng chế độ chi tiếp khách theo nghị quyết.

Cụ thể, mức chi mời cơm đối với khách của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tối đa 600.000 đồng/người, đã bao gồm đồ uống.

Đối với khách đến làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, mức chi tối đa là 500.000 đồng/người, đã bao gồm đồ uống.

Đối với khách đến làm việc với lãnh đạo các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, HĐND và UBND cấp xã, mức chi tối đa là 400.000 đồng/người, đã bao gồm đồ uống.