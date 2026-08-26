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Giáo dục

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Khánh Hòa phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026 - 2027

Lữ Hồ

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ dành hơn 78,6 tỷ đồng để mua sách giáo khoa phát miễn phí cho học sinh các cấp học từ năm học 2026 - 2027.

Ngày 26/8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có tờ trình HĐND tỉnh này về dự thảo Nghị quyết thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm học 2026 - 2027.

Theo đó, Nghị quyết này quy định chế độ chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027 đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm: Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và Chương trình xóa mù chữ.

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Lãnh đạo chỉ huy đảo Đá Tây (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tặng vở cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Mục tiêu của ban hành nghị quyết này của tỉnh Khánh Hòa là để giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình, nhất là các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tạo điều kiện để tất cả học sinh được tiếp cận đầy đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện mục tiêu công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Kinh phí dự kiến thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa của tỉnh Khánh Hòa từ năm 2026 - 2028 là hơn 78,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước, nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và các nguồn tài trợ, viện trợ, kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

Được biết, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 800 cơ sở giáo dục (trong đó có 728 cơ sở giáo dục công lập và 72 cơ sở giáo dục ngoài công lập) với khoảng hơn 440.000 học sinh các cấp học.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #sách giáo khoa #học sinh #miễn phí #giáo dục #ngân sách #đào tạo

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