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Giáo dục

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Lào Cai đưa 4 trường nội trú biên giới vào hoạt động, cấp sách miễn phí cho học sinh

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Bốn trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Tỉnh Lào Cai sẽ mua và cấp sách giáo khoa cho 100% học sinh tại 4 trường trước ngày 30/8.

Thông tin được ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Lào Cai.

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Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin về công tác chuẩn bị năm học mới.

Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý vào ngày 30/8.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh thi công, hoàn thành các hạng mục của các trường nội trú này.

Khi đưa vào vận hành, các trường sẽ tích hợp đầy đủ hệ thống phòng học văn hóa, phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, thư viện mở, ký túc xá khép kín, khu bán trú, nhà ăn đạt chuẩn an toàn thực phẩm, sân chơi, khu thể thao và các công trình phụ trợ.

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Học sinh tại 4 trường nội trú liên cấp vùng biên Lào Cai được cấp miễn phí sách giáo khoa.

Qua đó, toàn bộ học sinh từ các thôn, bản hẻo lánh sẽ được tập trung về một đầu mối, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh phải đi học xa nhà hoặc bỏ học giữa chừng.

Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, các địa phương khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được tháo gỡ, đảm bảo học sinh đều có điều kiện học tập an toàn, đầy đủ ngay từ đầu năm học.

“Đặc biệt, đối với các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, tỉnh Lào Cai sẽ mua và cấp toàn bộ sách giáo khoa cho 100% của 4 trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý trước ngày 30/8. Phương án triển khai là sách giáo khoa sẽ được cấp cho thư viện của 4 trường, sau đó thư viện sẽ triển khai cho các em học sinh mượn sách”, ông Tuấn thông tin.

Văn Đức - Thành Đạt
#Lào Cai #tặng sách giáo khoa miễn phí cho học sinh #Trường nội trú vùng biên Lào Cai #Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

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