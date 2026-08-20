Trường nội trú vùng biên Lào Cai được chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng

TPO - Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 25/8. Đồng thời, địa điểm này cũng được chọn làm điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Ngày 20/8, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Mường Khương, xã Mường Khương.

Đây là địa điểm được Bộ giáo dục và Đào tạo chọn là điểm cầu trung tâm của cả nước trong lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 vào ngày 5/9 tới.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương có tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, quy mô 28 lớp, đáp ứng gần 1.000 học sinh.

Công trình được xây dựng đồng bộ gồm khối phòng học, hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn - bếp, nhà đa năng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương được chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Đội ngũ nhà trường được bố trí 61 biên chế, gồm 3 cán bộ quản lý, 52 giáo viên và 6 nhân viên. Công tác mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cũng được khẩn trương triển khai.

Thiết bị trường học được lắp đặt từ ngày 10/8, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8. Trước đó, tỉnh Lào Cai đã bố trí gần 48 tỷ đồng cho 4 xã biên giới để mua sắm đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập, học phẩm cho học sinh theo quy định.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới hoàn thành đúng kế hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, phòng học tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS xã Mường Khương.

Tại điểm Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu thi công huy động tối đa lực lượng thực hiện 3 ca, 4 kíp thi công suốt ngày đêm và đến nay 98% khối lượng công việc đã hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lào Cai trong triển khai các Trường Phổ thông nội trú tại các xã biên giới.

Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, bám sát tiến độ từng ngày, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và sẵn sàng cho năm học mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai.

Đối với công tác chuẩn bị đưa các trường vào hoạt động, Thứ trưởng đề nghị Lào Cai quan tâm đồng bộ cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các điều kiện sinh hoạt nội trú; đặc biệt chú trọng công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, bảo đảm môi trường học tập, ăn ở an toàn, thuận lợi cho học sinh vùng biên giới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng khó khăn; qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, ổn định dân cư và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.