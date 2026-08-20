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Giáo dục

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TPHCM: Học sinh muốn mượn SGK ở trường phải làm thế nào?

Anh Nhàn

TPO - TPHCM yêu cầu các trường tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để tái sử dụng nhiều lần, không thu phí đặt cọc, phí bảo quản. Học sinh có nhu cầu chỉ cần đăng ký với trường nơi đang theo học.

Học sinh được mượn SGK miễn phí

Ngày 19/8, Sở GD&ĐT TPHCM có văn bản gửi hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông về hướng dẫn sử dụng, bảo quản sách giáo khoa (SGK) trong năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phải tổ chức hệ thống thư viện, quản lý chặt chẽ số lượng SGK, thực hiện tiếp nhận, kiểm kê, cập nhật dữ liệu, mã hóa, phân loại và bảo quản sách theo quy định.

Đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ SGK đầy đủ theo chương trình học. Khi bàn giao, nhà trường phải ghi nhận việc mượn - trả và tình trạng của từng bộ sách. Những trường hợp sách thiếu trang, rách, hư hỏng hoặc có bất thường phải được ghi nhận ngay khi giao cho học sinh.

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Phụ huynh tìm mua SGK cho con trước thềm năm học mới

Học sinh có trách nhiệm giữ gìn SGK sạch, không viết, vẽ, làm rách hoặc gây hư hỏng để sách có thể tiếp tục được sử dụng trong những năm học sau. Giáo viên và phụ huynh cũng có trách nhiệm hướng dẫn học sinh bảo quản sách trong quá trình sử dụng.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển trường, thôi học, học sinh phải hoàn trả toàn bộ SGK đã mượn, trừ trường hợp được tiếp tục sử dụng sách để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

Đối với học sinh chuyển trường, sách phải được hoàn trả cho trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường mới có trách nhiệm bố trí và cho học sinh mượn bổ sung SGK, bảo đảm việc học không bị gián đoạn.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường không được thu các khoản phí trái quy định liên quan đến việc sử dụng SGK, trong đó có phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ thư viện khác trái quy định.

Hơn 25 triệu bản SGK cung ứng cho học sinh TPHCM trong năm học mới

Về nguồn cung SGK năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lên kế hoạch cung ứng khoảng 25,1 triệu bản cho 3 khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Báo cáo Sở GD&ĐT TPHCM, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đến ngày 17/8, khoảng 24 triệu bản đã được đưa đến phụ huynh, học sinh và các trường, đạt khoảng 95% kế hoạch. Trong đó, SGK cấp tiểu học đạt 98%, THCS 90% và THPT 80%.

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Phụ huynh chờ mua SGK cho con tại cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo Dục

Nhà xuất bản cho biết đang tiếp tục cung ứng số sách còn lại, bảo đảm đủ SGK trước ngày khai giảng 5/9.

Phụ huynh có nhu cầu mua SGK có thể đăng ký tại trường hoặc mua tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách. Các trường cũng có thể liên hệ Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM để đặt sách cho thư viện, phục vụ việc cho học sinh mượn miễn phí.

Đối với phụ huynh có nhu cầu mượn SGK, Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn đăng ký trực tiếp với trường nơi học sinh đang theo học. Việc cho mượn được thực hiện theo quy trình quản lý, thu hồi và tái sử dụng SGK của nhà trường.

Xử lý thế nào nếu học sinh làm hỏng SGK

Nếu học sinh làm mất hoặc hư hỏng SGK do nguyên nhân chủ quan, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm bồi hoàn. Hình thức ưu tiên là bồi hoàn bằng SGK cùng loại, đúng danh mục và quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp bồi hoàn bằng tiền, mức bồi hoàn thực hiện theo Điều 27 Nghị định 271/2026/NĐ-CP. Nhà trường phải lập biên bản xác định tình trạng tài sản, công khai mức bồi hoàn và sử dụng nguồn thu đúng mục đích để mua sắm, sửa chữa, bổ sung SGK.

Ngược lại, học sinh không phải bồi hoàn nếu sách bị mất hoặc hư hỏng do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.

Anh Nhàn
#quy định mượn sách giáo khoa miễn phí #quản lý và bảo quản SGK trong trường #quy trình trả lại sách và xử lý hư hỏng #nguồn cung ứng sách giáo dục năm học mới #quy định xử phạt và bồi hoàn SGK mất hỏng

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