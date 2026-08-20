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Giáo dục

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Nhà xuất bản in bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa cho năm học mới

Hà Linh

TPO - Trước lo ngại thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đã in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản, đảm bảo SGK cho năm học tới.

Trước tình hình nhiều phụ huynh tại các địa phương vất vả đi mua bộ sách giáo khoa nhưng ra về tay trắng, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, phụ huynh học sinh có thể tìm mua SGK tại các cửa hàng thuộc hệ thống của đơn vị trên 34 tỉnh, thành phố. Ví dụ, tại Hà Nội có 19 cửa hàng sách thuộc hệ thống của nhà xuất bản được công khai trên website.

Tuy nhiên, ngày 20/8, PV liên hệ tới các cửa hàng ở ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô; nhà sách ở 129 Trần Phú, Hà Đông; nhà sách ở địa chỉ 75A Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai và 45B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, nhân viên cũng có câu trả lời chung là: "Có SGK từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng không đủ bộ".

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Phụ huynh tìm mua SGK tại một nhà sách ở Hà Nội (ảnh: Như Ý)

Đáng chú ý, tại cửa hàng sách 129 đường Trần Phú, nhân viên cho biết, hiện chỉ có ít SGK các môn và nhân viên cũng chưa thể hẹn ngày có đủ bộ vì lí do “kho hết hàng”.

Nhân viên nhà sách ở phố Lý Thường Kiệt cũng không "dám hẹn khách" vì số lượng sách về có thể bán hết ngay.

Liên quan đến nội dung này, ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị ghi nhận có sự thiếu SGK cục bộ tại một số nơi ở thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nơi có nhiều học sinh.

Nguyên nhân thiếu SGK theo ông Hoan là do một số nhà trường, học sinh không đăng ký mua sách với các công ty phát hành sách của địa phương, công ty phát hành sách của NXB giáo dục Việt Nam. Vì vậy, thời điểm trước thềm năm học mới, phụ huynh phải đi mua sách ở các cửa hàng bán lẻ bên ngoài. Nếu các nhà sách này không thuộc hệ thống của NXB có thể sẽ thiếu một số đầu sách.

“Những ngày qua, hệ thống nhà sách của đơn vị đã phục vụ rất đông phụ huynh, học sinh. Tại một số thời điểm, có thể thiếu một số đầu sách nhất định tuy nhiên, đơn vị đều cho bổ sung ngay. Do đó, phụ huynh yên tâm, sẽ không lo thiếu SGK trước ngày khai giảng”, ông Ngô Văn Hoan khẳng định.

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SGK được chuyển đến các nhà sách

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin, tính đến ngày 15/8, đơn vị đã hoàn thành cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập (SBT), sách tham khảo (STK). Với số lượng sách này, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và các nhà trường.

Nhà xuất bản cũng cho biết, hiện nay, đơn vị tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản SGK.

Để thuận lợi cho việc trang bị sách, nhà xuất bản khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống.

Song song với việc cung ứng sách giấy, NXB cũng đã triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt bằng sách SGK điện tử miễn phí. Theo đó, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí để chủ động cập nhật kiến thức và phục vụ công tác dạy học.

Đơn vị cũng khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm trước tặng lại) nhằm giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm.

Hà Linh
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