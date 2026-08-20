Từng ngày hoàn thiện giấc mơ trường mới cho học sinh vùng cao biên giới TP. Huế

Những ngày cuối tháng 8, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã A Lưới 4 bước vào giai đoạn thi công nước rút để kịp đón học sinh vào năm học mới, qua đó từng bước hiện thực hóa ước mơ của con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số về một mái trường kiểu mẫu, góp phần nâng cao điều kiện học tập ở khu vực miền núi, biên giới TP. Huế.

Dồn toàn lực trước ngày bàn giao

Khởi công từ cuối năm 2025, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng cho giáo dục vùng biên giới, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ là một công trình xây dựng, ngôi trường còn mang theo kỳ vọng về môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, hiện đại, an toàn và thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ vùng cao.

Sau gần 10 tháng thi công, dự án đã bước vào giai đoạn nước rút. Trên khuôn viên rộng gần 5ha, các mũi thi công được triển khai đồng thời ở nhiều hạng mục. Tại các dãy phòng học đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng, công nhân tập trung sơn sửa, hoàn thiện nền, lắp đặt hệ thống điện, công nghệ thông tin cùng các thiết bị phục vụ dạy và học.

Không khí làm việc khẩn trương bao trùm toàn bộ công trường. Hơn 450 người gồm công nhân, cán bộ và chiến sĩ được huy động mỗi ngày để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tăng cường 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công, góp phần chia sẻ khối lượng công việc trong giai đoạn quyết định. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế, công trình có tổng mức đầu tư hơn 240,4 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt trên 86,5%, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Ngôi trường mới ở xã A Lưới 4 (Huế) được kỳ vọng nâng cao điều kiện, chất lượng học tập cho học sinh vùng cao biên giới. File: Ảnh 1a, 1b

Ông Hồ Hữu Phú - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế, cho biết, tháng 8 là thời điểm then chốt đối với dự án. Chủ đầu tư liên tục đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, bổ sung đội ngũ kỹ thuật có tay nghề, tổ chức tăng ca, làm việc ngoài giờ để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

“Mục tiêu là hoàn thành công trình trước ngày 30/8 để kịp phục vụ năm học mới 2026-2027. Các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực, tranh thủ từng ngày, tổ chức làm cả ca đêm để đưa dự án về đích đúng kế hoạch”, ông Phú nói.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra thực địa các dự án trường liên cấp tại A Lưới, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục trọng yếu như khối phòng học, khu hiệu bộ, bếp ăn và khu nội trú. Đối với các hạng mục phụ trợ chưa thể hoàn thành trước thời hạn, việc thi công phải được tổ chức cuốn chiếu, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học khi năm học mới bắt đầu.

Điểm tựa cho học sinh vùng cao

Khi đưa vào sử dụng, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4 sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 88 cán bộ, giáo viên và 1.318 học sinh. Đây là một trong những công trình giáo dục có quy mô lớn tại khu vực biên giới A Lưới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh vùng cao tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, đồ dùng dạy học được lắp đặt sẵn sàng phục vụ học sinh. File: Ảnh 2

Ông Hồ Dũng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, cho biết, địa phương và người dân đặt nhiều kỳ vọng vào công trình này. Những ngày qua, nhiều phụ huynh thường xuyên theo dõi tiến độ xây dựng với mong muốn ngôi trường sớm hoàn thành để con em mình được học tập trong điều kiện thuận lợi hơn. Theo ông Dũng, sau khi công trình đi vào hoạt động, địa phương sẽ phối hợp với ngành giáo dục và nhà trường quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm các phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ được sử dụng đúng công năng.

“Mục tiêu lớn nhất là tạo nên một môi trường học tập, rèn luyện tốt cho học sinh, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương”, ông Dũng chia sẻ.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, ngành giáo dục TP. Huế cũng đang chuẩn bị các điều kiện để vận hành mô hình trường nội trú liên cấp. Mới đây, Sở GD&ĐT TP. Huế đã tổ chức tập huấn công tác quản lý, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4, nhằm bảo đảm nhà trường có thể hoạt động đồng bộ, ổn định ngay từ năm học đầu tiên.