Hai thế hệ cùng chọn FPT: Ba học FPT Aptech, con theo đuổi thiết kế tại FPT Arena Multimedia

Từng theo học chương trình Lập trình viên Quốc tế FPT Aptech từ những khóa đầu, ba của Nguyễn Minh Tân nay tiếp tục chứng kiến con trai theo đuổi lĩnh vực 3D tại FPT Arena Multimedia. Sau gần hai năm học tập, Minh Tân được vinh danh là Sinh viên xuất sắc học kỳ Spring 2026 của Viện Đào tạo Quốc tế FPT, tạo nên sự kết nối đặc biệt trong lựa chọn giáo dục giữa hai thế hệ.

Nguyễn Minh Nhật và phụ huynh tại buổi Lễ Tôn vinh sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế FPT

Chọn thiết kế sau THPT, nam sinh 2K6 từng bước xây nền tảng nghề nghiệp

Sinh năm 2006, Nguyễn Minh Tân lựa chọn FPT Arena Multimedia sau khi hoàn thành chương trình THPT, định hướng theo đuổi lĩnh vực thiết kế 3D. Trong quá trình học, nam sinh dành thời gian tìm hiểu các diễn đàn chuyên ngành để cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thông qua các dự án thực hành tại trường.

Sau gần hai năm học tập, Nguyễn Minh Tân được vinh danh là Sinh viên xuất sắc học kỳ Spring 2026 của Viện Đào tạo Quốc tế FPT. Thành tích này ghi nhận quá trình học tập, thực hành và chủ động trau dồi chuyên môn của nam sinh trong lĩnh vực 3D. Tân cho biết em khá bất ngờ với kết quả này, bởi mục tiêu ban đầu khi theo học FPT Arena Multimedia là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ giảng viên, cũng như những người đi trước.

Trong quá trình học, Minh Tân dành thời gian tìm hiểu các diễn đàn chuyên ngành 3D để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Bên cạnh việc tự học, các dự án trong từng học kỳ cũng giúp nam sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực hành và từng bước hoàn thiện portfolio.

Tân cho biết điều em ấn tượng nhất sau thời gian học tập là sự nhiệt tình và gần gũi của giảng viên. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp trải nghiệm học tập thực tế của em vượt kỳ vọng ban đầu.

Hình ảnh Nhật Tân những ngày đầu với dự án đầu tay về thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Niềm tin từ thế hệ trước, định hướng cho lựa chọn của thế hệ sau

Điểm đặc biệt trong câu chuyện của Nguyễn Minh Tân nằm ở lựa chọn của gia đình. Trước khi Minh Tân theo học FPT Arena Multimedia, ba của em từng là học viên những khóa đầu của chương trình Lập trình viên Quốc tế (FPT Aptech). Nếu thế hệ trước lựa chọn lĩnh vực lập trình, Minh Tân lại tìm thấy định hướng phù hợp với sở thích của mình trong 3D và Multimedia (đa phương tiện).

Chia sẻ về lý do lựa chọn FPT Arena Multimedia, Tân cho biết: “Gia đình gợi ý cho em rằng môi trường học tập có thể cho em thời gian để hiểu bản thân thích gì, đồng thời tạo nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và cải thiện portfolio thông qua các cuộc thi được tổ chức tại trường”.

Với người ba từng có trải nghiệm học tập tại FPT Aptech, lựa chọn của con trai cũng mang đến một sự kết nối đặc biệt. Khi biết Minh Tân được vinh danh Sinh viên xuất sắc, ba của em cho biết ông cảm thấy tự hào và bất ngờ. Thành tích này cũng giúp phụ huynh thêm an tâm với lựa chọn môi trường học tập mà gia đình đã dành cho con em mình.

Sự kết nối giữa hai thế hệ cho thấy cùng một môi trường giáo dục có thể mở ra những hướng phát triển khác nhau tùy theo sở thích và năng lực của mỗi người. Từ lập trình ở thế hệ trước đến 3D và Multimedia ở thế hệ sau, lựa chọn của Minh Tân cũng phản ánh sự thay đổi của các lĩnh vực nghề nghiệp trong bối cảnh công nghệ và sáng tạo số ngày càng phát triển.

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Viện Đào tạo Quốc tế FPT: Hệ sinh thái đào tạo đa lĩnh vực, đón đầu nhu cầu nhân lực quốc tế

Thành lập từ năm 1999, FPT Academy International (FAI) là đơn vị đào tạo liên kết quốc tế giữa Tập đoàn FPT và các đối tác công nghệ hàng đầu Ấn Độ. Sau hơn 27 năm hoạt động, FAI phát triển các chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh vực như Lập trình viên Quốc tế, Thiết kế đồ họa, Digital Marketing, AI Agent, Thiết kế vi mạch bán dẫn, Phần mềm ô tô thông minh,.. đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển chuyên môn của người học trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi.

Câu chuyện của Nguyễn Minh Tân cũng cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn ngành học của các thế hệ người học tại FAI. Nếu ba của Tân từng theo học chương trình Lập trình viên Quốc tế FPT Aptech từ những khóa đầu, thì Nhật Tân lựa chọn FPT Arena Multimedia để theo đuổi lĩnh vực 3D và Multimedia. Hai lựa chọn khác nhau về chuyên môn nhưng cùng hướng đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng phục vụ con đường nghề nghiệp.

Theo định hướng đào tạo liên kết quốc tế, các chương trình tại Viện Đào tạo Quốc tế FPT chú trọng kết hợp kiến thức chuyên môn với thực hành, tạo điều kiện để người học tiếp cận các công cụ, kỹ năng và phương pháp làm việc phù hợp với lĩnh vực theo đuổi. Đây cũng là nền tảng để mỗi thế hệ người học chủ động xây dựng năng lực chuyên môn trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ và sáng tạo số ngày càng đa dạng.