Chủ động vào đại học: Chọn phương thức xét tuyển theo thế mạnh của chính mình

Những năm gần đây, quy chế tuyển sinh đại học liên tục điều chỉnh theo hướng mở rộng phương thức xét tuyển. Với thí sinh, đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới: chọn đúng phương thức phù hợp với năng lực thay vì dồn toàn bộ hy vọng vào một kỳ thi duy nhất.

Hiểu rõ bản chất từng phương thức giúp thí sinh và phụ huynh phân bổ nguyện vọng hợp lý, biến áp lực điểm số thành một chiến lược chủ động giúp các em phát huy tối đa lợi thế sẵn có.

Học sinh THPT tìm hiểu thông tin tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp

Ba phương thức xét tuyển phổ biến hiện nay

- Xét điểm thi Tốt nghiệp THPT: Phù hợp với thí sinh có phong độ ổn định ở các môn văn hóa và khả năng tập trung tốt trong thời gian ngắn. Phương thức này áp dụng mặt bằng đánh giá chung trên toàn quốc, nhưng tỷ lệ cạnh tranh cao và phụ thuộc nhiều vào tâm lý làm bài tại một thời điểm.

- Xét học bạ THPT: Lựa chọn phù hợp cho những em duy trì kết quả học tập tốt xuyên suốt quá trình phổ thông, đặc biệt là lớp 11 và 12. Điểm cộng lớn là giảm áp lực thi cử cuối năm, giúp thí sinh nhận kết quả sớm để chủ động kế hoạch tiếp theo.

- Xét điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) / Đánh giá tư duy: Thích hợp với nhóm thí sinh có tư duy logic, khả năng tổng hợp kiến thức liên môn và phản xạ giải quyết vấn đề tốt. Phương thức này đánh giá năng lực học đại học toàn diện hơn, đồng thời mở thêm một kênh xét tuyển độc lập.

Thí sinh ôn tập cho kỳ thi Đánh giá năng lực

Bảng so sánh nhanh các phương thức xét tuyển

Tiêu chí

Xét điểm thi THPT

Xét tuyển Học bạ THPT

Xét điểm thi ĐGNL

Đối tượng phù hợp

Học đều các môn, giữ phong độ tốt trong kỳ thi tập trung

Quá trình học tập ổn định xuyên suốt 3 năm THPT

Tư duy logic, khả năng tổng hợp và phản xạ tốt

Thời điểm xét tuyển

Sau khi có kết quả thi TN THPT (thường giữa năm)

Đăng ký sớm, ngay từ học kỳ II lớp 12

Sau khi có kết quả thi ĐGNL/ĐGTD (thường đầu năm)

Hồ sơ cần chuẩn bị

Giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT

Học bạ THPT, bảng điểm các năm học

Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL/ĐGTD

Điểm mạnh cốt lõi

Mặt bằng đánh giá thống nhất toàn quốc

Chủ động, biết kết quả sớm, giảm áp lực cuối năm

Đánh giá năng lực toàn diện, mở thêm kênh xét tuyển độc lập



(Nội dung mang tính tổng hợp, đối chiếu theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh nên cập nhật quy định chính thức từng năm và từng trường để có thông tin chính xác nhất.)

Xây dựng chiến lược xét tuyển thông minh

Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh nên chủ động tìm hiểu và sử dụng những phương thức phù hợp với mình thay vì chỉ trông chờ vào một kỳ thi. Nếu đủ điều kiện, các em có thể kết hợp xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT để có thêm lựa chọn.

Khi sắp xếp nguyện vọng, nên ưu tiên ngành và trường mình thực sự muốn học, sau đó cân nhắc thêm một số lựa chọn phù hợp với mức điểm dự kiến. Trước khi đăng ký, đừng quên kiểm tra kỹ điều kiện xét tuyển, các yêu cầu về chứng chỉ hoặc học lực và thời hạn của từng phương thức để tránh bỏ sót cơ hội.

Phụ huynh và học sinh tham quan khu vực tư vấn của Trường Đại học Văn Lang tại Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2026

Môi trường đào tạo linh hoạt giúp tối ưu năng lực

Từ bức tranh chung đó, có thể thấy sự đa dạng phương thức xét tuyển không chỉ giúp thí sinh có thêm cơ hội, mà còn phản ánh cách các trường đại học mở rộng cánh cửa tiếp cận cho nhiều nhóm năng lực khác nhau. Năm 2026, Trường Đại học Văn Lang (VLU) công bố 6 phương thức, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ với thi năng khiếu, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng xét kết quả các kỳ thi ĐGNL, V-SAT và một số chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, TOEFL iBT. Nhờ đó, thí sinh có thêm lựa chọn dựa trên kết quả học tập, điểm thi hoặc thế mạnh riêng.

Từ bức tranh chung đó, có thể thấy sự đa dạng phương thức xét tuyển không chỉ giúp thí sinh có thêm “cửa vào” đại học, mà còn tạo điều kiện để các em chủ động hơn trong hành trình chọn ngành. Một thí sinh có thế mạnh học tập ổn định có thể tận dụng học bạ; thí sinh tự tin với khả năng tư duy tổng hợp có thể cân nhắc các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy; còn những bạn theo đuổi ngành có yếu tố năng khiếu có thể chuẩn bị thêm hồ sơ và bài thi chuyên biệt.

Nhờ sự đa dạng về phương thức xét tuyển, các em học sinh có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình phù hợp qua thế mạnh của mình. Học sinh có tư duy quản lý, yêu thích vận hành doanh nghiệp có thể tìm hiểu ngành Quản trị Kinh doanh, trong khi những bạn mạnh về viết lách, truyền thông và xây dựng hình ảnh thương hiệu có thể cân nhắc ngành Quan hệ Công chúng.

Ngoài ra, hệ thống đăng ký trực tuyến của trường được tối ưu thuận tiện, đi kèm đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình chọn ngành.

Lựa chọn đúng phương thức xét tuyển không chỉ là bài toán điểm số, mà là bước đầu tiên trong hành trình định hướng nghề nghiệp. Khi chủ động được chiến lược, thí sinh sẽ tự tin trải nghiệm và lựa chọn môi trường học tập phù hợp với bản thân.