5 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh tại VLU: Chọn hướng nào phù hợp bản thân?

Mỗi mùa tuyển sinh, không ít tân sinh viên trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh vẫn loay hoay trước câu hỏi: “Nên theo chuyên ngành nào?”. Trái với hình dung học đại trà rồi ra làm quản lý, Quản trị Kinh doanh là ngành có độ phân nhánh sâu, đòi hỏi người học nhận diện sớm thế mạnh cá nhân để chọn đúng lộ trình.

Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Văn Lang trong giờ học tại hub

Tránh lối đào tạo chung chung, chương trình Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (mã ngành: 7340101) tại Trường Đại học Văn Lang được thiết kế thành 5 chuyên ngành chuyên sâu. Sự phân nhánh này giải quyết đúng băn khoăn của đa số tân sinh viên: Đã chọn đúng ngành, nhưng làm sao tìm được "mảnh ghép" phù hợp nhất với bản thân trong guồng máy vận hành doanh nghiệp?

5 chuyên ngành – 5 lộ trình nghề nghiệp rõ nét

Sau khi hoàn thành khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại VLU bước vào giai đoạn chuyên sâu với 7 học phần (21 tín chỉ) được thiết kế riêng cho từng hướng đi:

- Quản trị Doanh nghiệp: Tập trung vào tư duy điều hành tổng thể với các học phần như Khởi nghiệp, Quản trị chất lượng, Kỹ năng lãnh đạo, Phân tích hành vi khách hàng. Định hướng này phù hợp với sinh viên thích tư duy bao quát, có tố chất quản lý, hướng đến các vị trí chuyên viên kế hoạch, quản lý dự án hoặc tự chủ kinh doanh.

- Quản trị Kinh doanh Bán lẻ: Đi sâu vào vận hành chuỗi cửa hàng và siêu thị hiện đại thông qua các môn Quản lý ngành hàng, Chuỗi cung ứng trong bán lẻ... Đây là điểm tựa cho những ai muốn tham gia vào thị trường bán lẻ và thương mại điện tử – lĩnh vực đang tăng trưởng rất nhanh.

- Quản trị Nguồn nhân lực: Tối ưu hóa yếu tố con người trong tổ chức với các mảng Tuyển dụng, Đào tạo & phát triển, Quan hệ lao động. Chuyên ngành phù hợp với sinh viên mạnh về giao tiếp, thấu cảm, có định hướng trở thành chuyên viên HR (C&B, tuyển dụng, thu hút nhân tài) tại các doanh nghiệp.

- Quản trị Vận hành & Chuỗi cung ứng: Giải bài toán tối ưu quy trình qua các môn Quản trị dự án, Quản lý chuỗi cung ứng, Lean. Đây là lựa chọn của những bạn trẻ yêu thích tư duy logic, làm việc với số liệu – nhóm nhân lực đang được săn đón khi các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ tăng tốc chuyển đổi số.

- Hệ thống Thông tin Quản lý: Giao thoa giữa quản trị, công nghệ và dữ liệu, đào tạo sinh viên trở thành chuyên viên phân tích kinh doanh (Business Analyst), hỗ trợ ra quyết định bằng công cụ số.

Các giờ học tương tác giúp sinh viên định hình rõ năng lực cá nhân

Chọn hướng đi theo năng lực, tránh chạy theo "trend"

Cả 5 chuyên ngành đều chung nền tảng tài chính, marketing, vận hành và quản trị cốt lõi; điểm khác biệt nằm ở công cụ ứng dụng và tư duy chuyên sâu. Lời khuyên cho tân sinh viên là tự đánh giá 3 yếu tố: Thích làm việc với con người hay số liệu? Thích hoạch định chiến lược hay đi sâu vào vận hành? và Nhu cầu thị trường của mảng đó ra sao?

Hiện nay, xu hướng đào tạo tại VLU hướng tới việc giúp sinh viên "chạm" vào chuyên ngành sớm. Chương trình được tích hợp thực hành trên các công cụ quản trị hiện đại như ERP, CRM, phân tích dữ liệu, kết hợp giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp ngay trên lớp.

Với những ngành có phạm vi nghề nghiệp rộng như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hay Quản lý Tài nguyên và Môi trường, việc phân chia theo hướng chuyên môn giúp sinh viên sớm xác định lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Nhờ đó, quá trình học tập có điều kiện đi sâu hơn vào kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh được lựa chọn phát triển chuyên sâu theo các hướng đi (chuyên ngành) rõ ràng từ rất sớm

Bài toán việc làm và lời giải từ sự chủ động

Thống kê từ cộng đồng hơn 28.000 cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Văn Lang cho thấy, tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 93%. Kết quả này phản ánh sự phù hợp giữa chương trình đào tạo phân nhánh với nhu cầu tuyển dụng thực tế: Doanh nghiệp luôn ưu tiên ứng viên có chuyên môn rõ ràng thay vì kiến thức dàn trải.

Băn khoăn giữa các chuyên ngành là tâm lý tự nhiên của tân sinh viên. Do đó, việc xác định hướng đi sớm sẽ giúp sinh viên tối ưu thời gian tích lũy kỹ năng, chọn đúng vị trí thực tập và xây dựng một CV đẹp, dễ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng. Chọn đúng thế mạnh ngay từ đầu là đòn bẩy giúp hành trình gia nhập thị trường lao động chủ động và vững vàng hơn.