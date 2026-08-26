Phụ huynh cần được tiếp cận thông tin liên quan đến suất ăn của học sinh

TPO - Một suất ăn an toàn không chỉ phụ thuộc vào căn bếp mà bắt đầu từ cả chuỗi cung ứng. Chỉ một mắt xích không bảo đảm, từ nguồn cung, sản xuất, phân phối đến chế biến, nguy cơ mất an toàn có thể theo đó đi vào bữa ăn các gia đình.

Chiều 25/8, tại hội thảo “Một suất ăn an toàn bắt đầu từ đâu?” do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công Thương TPHCM và các đơn vị tổ chức, các chuyên gia cho rằng an toàn thực phẩm (ATTP) không còn là câu chuyện của riêng một bữa ăn, mà đã trở thành vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội. Chỉ cần một mắt xích không an toàn, cả chuỗi thực phẩm có thể bị ảnh hưởng.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông (TPHCM) cho rằng, những vụ việc mất ATTP xảy ra thời gian qua tiếp tục là hồi chuông cảnh báo. Đáng lo ngại hơn, vấn đề này đang len lỏi vào đời sống hằng ngày và có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tại trường học.

Lãnh đạo TPHCM giám sát nguồn gốc thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền

Theo bà Oanh, bảo đảm ATTP nên được đầu tư nhiều giải pháp hơn, đồng thời cần sự quan tâm của toàn xã hội đối với nguồn gốc, chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Riêng với bữa ăn học đường, nhà trường và phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát.

TS Huỳnh Anh Dũng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM cho rằng, chuỗi bảo đảm ATTP trải qua nhiều khâu, từ nguồn cung cấp, sản xuất, phân phối đến bếp ăn. Tuy nhiên, truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện vẫn là vấn đề khó, ngay cả với những người trực tiếp tham gia chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM cho biết, cần một hệ thống có khả năng theo dõi, giám sát xuyên suốt và phản hồi nhanh khi phát hiện vấn đề. Các đơn vị cung cấp thực phẩm cần được kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Khi xảy ra sự cố, hệ thống phải giúp cơ quan quản lý nhanh chóng truy xuất thông tin, xác định nguồn cung và có phương án xử lý kịp thời.

Theo ông Trung, phụ huynh cũng cần được tiếp cận các thông tin liên quan đến suất ăn của con em mình, trong đó có nguồn gốc thực phẩm, đơn vị cung cấp và các chứng từ liên quan.

Các chuyên gia chia sẻ về giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

Ông Nguyễn Kim Luyện, Phó trưởng Phòng Học sinh - Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nhìn nhận, kiểm soát chất lượng không chỉ dừng ở các yêu cầu đối với bếp ăn mà cần gắn với quá trình đánh giá, giám sát tại các cơ sở giáo dục, từ nguồn cung ứng đến khâu tổ chức bữa ăn cho học sinh. Khi có dấu hiệu hoặc sự cố liên quan đến ATTP, các cơ sở giáo dục cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM chia sẻ, Sở đã theo đuổi chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trong nhiều năm, với mục tiêu phát triển thị trường tiêu dùng minh bạch, trong đó trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.

Từ mô hình này, Sở Công Thương đang thúc đẩy hình thành các “bếp ăn Tick xanh”, hướng tới kiểm soát nguồn thực phẩm và bảo đảm an toàn cho các bữa ăn học đường. Đến nay, mô hình “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm” đã ra đời, nhằm xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh cung ứng thực phẩm tick xanh ra thị trường, cung cấp cho các hệ thống bếp ăn học đường, các đơn vị cung ứng thực phẩm. Mục tiêu cuối cùng là có những suất ăn thực sự an toàn, chất lượng”, ông Phương cho hay.