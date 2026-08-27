Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

TPO - Khoảng 13h5 ngày 27/8, thi thể anh Dương Tiến V, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Linh Nham được tìm thấy và đưa vào bờ.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Linh Nham (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra chiều tối ngày 25/8 làm 3 người mất tích, trưa ngày 27/8 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 3.

Theo đó, khoảng 13h5 ngày 27/8/2026, thi thể nạn nhân Dương Tiến V. (trú tại TDP 19, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) đã được tìm thấy và đưa vào bờ.

Vị trí tìm thấy nạn nhân cách đập Linh Nham khoảng 1km.

Như vậy, đến nay cả 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đã được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân thứ 3 vụ lật thuyền được tìm thấy.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 17h ngày 25/8, có 4 người đi trên một chiếc thuyền composite có gắn máy. Đến khu vực cửa xả nước của đập Linh Nham thì thuyền bị lật.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 4 người gồm: Dương Văn B. (SN 1990), Dương Văn H. (SN 1987), Dương Tiến V. (SN 2003) và Đặng Bá L. (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn. Do nước chảy xiết, 3 người đã mất tích, riêng anh Dương Xuân H. đã bơi được vào bờ.

Khu vực xảy ra vụ việc là giáp ranh giữa xã Văn Hán và Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), còn 4 nạn nhân đều trú tại phường Linh Sơn.

Cầu Linh Nham, gần nơi xảy ra vụ tai nạn.

Nhận được thông tin, tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục từ tối 25/8. Đến trưa ngày 27/8, việc tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn đã hoàn tất.

UBND phường Linh Sơn cho biết, chiều 26/8, Đoàn công tác của phường đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình có người gặp nạn. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng.

Lãnh đạo phường Linh Sơn cũng đến cơ sở y tế thăm hỏi nạn nhân Dương Xuân H., người may mắn thoát nạn trong vụ lật thuyền.