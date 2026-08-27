Cháy rừng lớn ở núi Vũng Chua, công an, quân đội băng rừng dập lửa

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.
Do đám cháy xảy ra ở địa hình đồi núi cao, xe chữa cháy không thể tiếp cận và đưa nước lên hiện trường, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Các lực lượng chia thành nhiều mũi, băng qua khu vực rừng để tiếp cận điểm cháy, triển khai phát quang, cắt đường băng ngăn lửa lan rộng và tổ chức khống chế đám cháy.
Những ngày qua, tại tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Cụ thể, ngày 23/8, tại khu vực rừng keo ở đèo Cây Cốc (thôn An Chiểu, xã Hoài Ân) xảy ra cháy rừng. Hàng trăm người được huy động đến hiện trường, phối hợp khoanh vùng dập lửa. Trước đó, ngày 21/8, một vụ cháy rừng cũng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi (thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn).
Thời điểm này, do thời tiết nắng nóng, gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.