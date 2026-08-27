Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy rừng lớn ở núi Vũng Chua, công an, quân đội băng rừng dập lửa

Trương Định

TPO - Trưa 27/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Vũng Chua.

Hiện trường vụ cháy trên núi Vũng Chua. Clip: Trương Định - Đặng Hải

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.

tp-c_m1.jpg
Thời tiết nắng nóng khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng. Ảnh: Đặng Hải.

Do đám cháy xảy ra ở địa hình đồi núi cao, xe chữa cháy không thể tiếp cận và đưa nước lên hiện trường, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi, băng qua khu vực rừng để tiếp cận điểm cháy, triển khai phát quang, cắt đường băng ngăn lửa lan rộng và tổ chức khống chế đám cháy.

tp-c_m2.jpg
Khu vực rừng ở núi Vũng Chua xảy ra cháy. Ảnh: Đặng Hải
tp-c_1787813112907-1986771910136742204-7295005885453602963-2f3e1fd6c6a4dce81d430898812dc7f2-7118.jpg
Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ chữa cháy. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0784.jpg
tp-c_img-0762.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai tham gia chữa cháy. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0768.jpg
tp-c_img-0779.jpg
tp-c_img-0765.jpg
Cắt đường băng ngăn lửa lan rộng. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0788.jpg
Chính quyền địa phương và người dân tiếp tế nước uống cho các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Trương Định

Những ngày qua, tại tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Cụ thể, ngày 23/8, tại khu vực rừng keo ở đèo Cây Cốc (thôn An Chiểu, xã Hoài Ân) xảy ra cháy rừng. Hàng trăm người được huy động đến hiện trường, phối hợp khoanh vùng dập lửa. Trước đó, ngày 21/8, một vụ cháy rừng cũng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi (thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn).

Thời điểm này, do thời tiết nắng nóng, gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trương Định
#Núi Vũng Chua #Gia Lai #cứu hỏa #cháy rừng giữa trưa #Quy Nhơn Nam #băng rừng dập lửa #Gia Lai liên tiếp cháy rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe