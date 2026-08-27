Cháy rừng lớn ở núi Vũng Chua, công an, quân đội băng rừng dập lửa

TPO - Trưa 27/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Vũng Chua.

Hiện trường vụ cháy trên núi Vũng Chua. Clip: Trương Định - Đặng Hải

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Thời tiết nắng nóng khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng. Ảnh: Đặng Hải.

Do đám cháy xảy ra ở địa hình đồi núi cao, xe chữa cháy không thể tiếp cận và đưa nước lên hiện trường, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi, băng qua khu vực rừng để tiếp cận điểm cháy, triển khai phát quang, cắt đường băng ngăn lửa lan rộng và tổ chức khống chế đám cháy.

Khu vực rừng ở núi Vũng Chua xảy ra cháy. Ảnh: Đặng Hải

Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ chữa cháy. Ảnh: Trương Định

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai tham gia chữa cháy. Ảnh: Trương Định

Cắt đường băng ngăn lửa lan rộng. Ảnh: Trương Định

Chính quyền địa phương và người dân tiếp tế nước uống cho các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Trương Định