Cảnh tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc

TPO - Trận lũ quét dữ dội tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc cuốn theo lượng lớn bùn đất, tàn phá nhiều khu dân cư, vùi lấp nhà cửa và chia cắt nhiều tuyến đường. Hàng trăm người vẫn mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm người sống sót.

Video ghi lại khoảnh khắc dòng nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn tràn qua khu dân cư ở Bidur, Nepal. Dòng nước mang theo lượng lớn bùn đất và đá, cuốn trôi nhiều công trình trên đường đi.

Một trận lũ quét dữ dội xảy ra hôm 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây ra thảm họa nghiêm trọng, khiến gần 1.500 người mất tích trên khắp Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Giới chức Nepal cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, trong khi công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình núi hiểm trở.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy bùn phủ kín các công trình tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal.

Tại huyện Gyirong, Tây Tạng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 27/8 đưa tin 568 người đang mất tích, trong đó có 280 người nước ngoài.

Các video và hình ảnh cho thấy dòng nước lẫn bùn đá đổ xuống với sức tàn phá lớn, cuốn theo nhiều người và phương tiện. Nước lũ tiếp tục đổ xuống hạ lưu, phá hủy nhà cửa, đường sá và nhiều công trình điện.

Lực lượng cứu hộ tại Nepal đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, đồng thời đưa người dân mắc kẹt ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đã triển khai trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả hàng cứu trợ cho hàng nghìn người bị cô lập. Khu vực bị ảnh hưởng nằm trên tuyến đường thường xuyên có đông người leo núi, du khách và người hành hương di chuyển giữa Lhasa, Tây Tạng và Kathmandu, Nepal. Cảnh sát cho biết, họ dự kiến ​​số người thiệt mạng sẽ còn vượt quá con số 165.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại huyện Gyirong, sau trận lũ quét. Nguồn: CCTV.

Nguyên nhân chính xác của thảm họa vẫn đang được điều tra. Giới chức đang xem xét nhiều khả năng liên quan đến sự hình thành đột ngột của dòng nước lớn ở khu vực thượng nguồn.

Nhiều ngôi nhà nằm ngập một phần trong nước bùn dọc bờ sông sau trận lũ quét tại Trishuli Bazar, thuộc huyện Nuwakot, Nepal.

Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, rung chấn ban đầu được ghi nhận ở mức 4,4 độ, thực chất có khả năng bắt nguồn từ sự sụp đổ của đá và băng trong khu vực sông băng, sau đó tạo ra dòng chảy mảnh vụn.

Người dân đứng nhìn những ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp tại Trishuli Bazar (quận Nuwakot, Nepal) sau trận lũ quét.

Tại Gyirong, giới chức Trung Quốc tiếp tục theo dõi một hồ nước bị chặn dòng ở khu vực thượng nguồn. Nếu khối nước tiếp tục tích tụ, nguy cơ xảy ra thêm lũ ở hạ lưu có thể gia tăng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc đưa một người dân ra khỏi khu vực ngập bùn tại Nepal. Nhiều nơi vẫn phủ lớp bùn đất dày sau khi nước rút.

Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, Mỹ thông báo cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực và cung cấp 500.000 đô la hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng Nepal đưa người bị thương lên trực thăng để chuyển khỏi vùng thiên tai.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đang cử một cố vấn về ứng phó thảm họa và cung cấp khoản hỗ trợ 500.000 đô la.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cho biết, các nhóm của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác đang triển khai hàng cứu trợ và nhân lực để hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng tại Nepal.