Cảnh tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Một trận lũ quét dữ dội xảy ra hôm 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây ra thảm họa nghiêm trọng, khiến gần 1.500 người mất tích trên khắp Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Giới chức Nepal cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, trong khi công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình núi hiểm trở.
Tại huyện Gyirong, Tây Tạng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 27/8 đưa tin 568 người đang mất tích, trong đó có 280 người nước ngoài.
Các video và hình ảnh cho thấy dòng nước lẫn bùn đá đổ xuống với sức tàn phá lớn, cuốn theo nhiều người và phương tiện. Nước lũ tiếp tục đổ xuống hạ lưu, phá hủy nhà cửa, đường sá và nhiều công trình điện.
Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đã triển khai trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả hàng cứu trợ cho hàng nghìn người bị cô lập. Khu vực bị ảnh hưởng nằm trên tuyến đường thường xuyên có đông người leo núi, du khách và người hành hương di chuyển giữa Lhasa, Tây Tạng và Kathmandu, Nepal. Cảnh sát cho biết, họ dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn vượt quá con số 165.
Nguyên nhân chính xác của thảm họa vẫn đang được điều tra. Giới chức đang xem xét nhiều khả năng liên quan đến sự hình thành đột ngột của dòng nước lớn ở khu vực thượng nguồn.
Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, rung chấn ban đầu được ghi nhận ở mức 4,4 độ, thực chất có khả năng bắt nguồn từ sự sụp đổ của đá và băng trong khu vực sông băng, sau đó tạo ra dòng chảy mảnh vụn.
Tại Gyirong, giới chức Trung Quốc tiếp tục theo dõi một hồ nước bị chặn dòng ở khu vực thượng nguồn. Nếu khối nước tiếp tục tích tụ, nguy cơ xảy ra thêm lũ ở hạ lưu có thể gia tăng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, Mỹ thông báo cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực và cung cấp 500.000 đô la hỗ trợ khẩn cấp.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đang cử một cố vấn về ứng phó thảm họa và cung cấp khoản hỗ trợ 500.000 đô la.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cho biết, các nhóm của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác đang triển khai hàng cứu trợ và nhân lực để hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng tại Nepal.