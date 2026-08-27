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Pháp luật

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Giám đốc show 'về đây bốn cánh chim trời' bị tuyên phạt 2 năm tù

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc lừa dối khách hàng khi hoãn show “về đây bốn cánh chim trời”, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà bị phạt mức án 2 năm tù. Tòa đánh giá hành vi của bị cáo làm tổn hại tinh thần khán giả, uy tín nhạc sĩ, nghệ sĩ và đối tác.

Phải bồi thường, cấm sản xuất chương trình trong 3 năm

Sau một ngày xét hỏi, chiều 27/8, Tòa án nhân dân Khu vực 2 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Đống Đa, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education) mức án 2 năm tù tội “Lừa dối khách hàng”.

Ngoài hình phạt chính, bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ tổ chức và sản xuất chương trình trong 3 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Về dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo, Công ty Ngọc Việt Education cùng các đại lý bán vé, trả lại tiền cho người mua.

Hội đồng xét xử kết luận, Hà là Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education đứng ra tổ chức show “về đây bốn cánh chim trời”. Trong quá trình tổ chức, Hà phải đảm bảo các điều kiện cần thiết theo nội dung công bố và cam kết với khách hàng, đối tác.

Tuy nhiên khi thực hiện, Hà với công ty không hoàn thành ký kết thanh toán các khoản cần thiết cho chương trình. Trong đó có hợp đồng ký với ông Vũ Quang Trung (nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc).

Đến khoảng 11h ngày 28/12/2025, bị cáo biết rõ chương trình không đủ điều kiện tổ chức. Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung và ban nhạc tham gia chương trình không tiếp tục thực hiện nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền, hướng dẫn khán giả vào hội trường.

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Ý thức gian dối của bị cáo phát sinh khi biết chương trình không thể diễn ra

Theo Hội đồng xét xử, tại phiên tòa một số bị hại cho rằng hành vi của bị cáo là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng căn cứ kết quả điều tra cho thấy bị cáo Hà và doanh nghiệp tổ chức chương trình không có dấu hiệu đưa ra thông tin gian dối ngay từ đầu. Ý thức gian dối của bị cáo chỉ phát sinh khi biết chương trình không thể diễn ra nhưng vẫn bán vé, tiếp nhận khách hàng. Đây là hành vi gian dối, phù hợp với quy định tại tội “Lừa dối khách hàng”, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

“Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người trong hoạt động cung cấp dịch vụ, gây thiệt hại cho 704 khán giả mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; hành vi này cũng gây tổn hại tinh thần cho khán giả, làm ảnh hưởng đến uy tín của một số đối tác, tác giả tác phẩm, nghệ sĩ; gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận”, Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo là người có năng lực và kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật, nhận thức rõ để tổ chức chương trình cần đảm bảo các điều kiện. Vì lợi nhuận, chương trình gặp sự cố, bị cáo không thông báo cho khán giả, giữ im lặng đến phút cuối. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo bằng bản án tù tương xứng nhằm răn đe, phòng ngừa.

Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đánh giá Nguyễn Thị Thu Hà nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, một phần hậu quả vụ án đã khắc phục nên cần xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Hoàng An
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