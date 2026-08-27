Đang livestream bán dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng, đôi vợ chồng bị 'sờ gáy'

TPO - Vợ chồng Hiển, Vy cùng một số nhân viên đang tổ chức bán trực tuyến các sản phẩm dép xỏ ngón thì bị công an đến kiểm tra và thu giữ hơn 11.000 đôi dép được xác định giả mạo nhãn hiệu Havaianas cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ngày 27/8, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hai bị can liên quan đường dây buôn bán dép giả nhãn hiệu Havaianas với số lượng lớn trên địa bàn xã Hóc Môn.

Kho dép giả nhãn hiệu Havaianas vừa bị triệt phá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện Lê Ngọc Hiển (SN 1998), chủ hộ kinh doanh Tiểu Vi House và vợ là Phan Thị Thanh Vy (SN 2000, cùng ngụ xã Hóc Môn) có dấu hiệu kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón giả nhãn hiệu Havaianas.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn kiểm tra kho hàng trên đường Tân Hiệp 8-1, ấp 17, xã Hóc Môn.

Theo cơ quan công an, số hàng trên được các bị can kinh doanh chủ yếu thông qua hình thức bán trực tuyến.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiển, Vy cùng một số nhân viên đang tổ chức bán trực tuyến (livestream) các sản phẩm dép xỏ ngón mang nhãn hiệu Havaianas.

Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 11.000 đôi dép được xác định giả mạo nhãn hiệu Havaianas cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Kết quả xác định ban đầu cho thấy số hàng hóa này có giá trị tương đương hàng thật hơn 7,3 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Hiển; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Đôi vợ chồng Hiển - Vy bị khởi tố.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, phương thức tổ chức mua bán, quá trình tiêu thụ sản phẩm và vai trò của những người liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân lựa chọn mua hàng tại các cơ sở, đại lý và kênh phân phối uy tín; kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và dấu hiệu nhận diện sản phẩm chính hãng.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, tàng trữ hoặc kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý.