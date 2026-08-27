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Pháp luật

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Thêm nhiều tài xế ô tô không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc bị xử phạt

Thanh Hà

TPO - Ngày 27/8, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt nhiều tài xế ô tô vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

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Tổ công tác CSGT trích xuất camera giám sát ghi lại hình ảnh phương tiện.

Từ ngày hôm nay, 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT chính thức ra quân xử lý các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong cùng ngày lực lượng CSGT đã xử lý 6 trường hợp vi phạm.

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CSGT làm việc với tài xế.

Điển hình, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện ôtô khách biển kiểm soát 37H-152.XX vi phạm tại Km219.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra và cho tài xế xem hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, đối chiếu với biển báo khoảng cách, vạch kẻ đường... để xác định hành vi vi phạm và làm căn cứ xử phạt.

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Hệ thống giám sát tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45.

Một cán bộ tổ CSGT cho biết quá trình làm việc, tài xế trình bày do ôtô phía trước phanh dẫn đến không đảm bảo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, CSGT trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hệ thống camera để phân tích diễn biến.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), cho biết việc xử lý vi phạm dựa hoàn toàn trên chứng cứ điện tử, bảo đảm khách quan, chính xác.

Với những trường hợp chưa dừng được phương tiện trực tiếp trên cao tốc, hình ảnh vi phạm sẽ được cập nhật lên VNeTraffic, ứng dụng giao thông thông minh của CSGT, Bộ Công an.

Vào ngày hôm qua (26/8), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cũng đã lập biên bản 2 lái xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

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Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), cho biết việc xử lý vi phạm dựa hoàn toàn trên chứng cứ điện tử, bảo đảm khách quan, chính xác.

Theo lực lượng CSGT, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với mỗi tốc độ được quy định.

Cụ thể, khi tốc độ phương tiện là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

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Biển báo giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT cho biết, ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được khoảng 28 mét. Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6s để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo Cục CSGT, giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Đồng thời quy định này không phải là quy định để "làm khó" tài xế, mà tạo một thói quen an toàn giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân – Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 2 tỷ 170 triệu đồng.

Thanh Hà
#Cao tốc #Khoảng cách #CSGT #Xử phạt #Giữ khoảng cách #Ô tô

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