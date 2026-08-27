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Pháp luật

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Thủ tướng gửi thư khen Công an Thanh Hóa và TPHCM triệt phá đường dây buôn lậu kim cương

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Trong thư, Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt, khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã móc nối, hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Luân Dũng
#Công an Thanh Hóa #Công an TPHCM #buôn lậu kim cương #đường dây tội phạm #Thủ tướng #đấu tranh tội phạm

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