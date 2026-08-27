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Thế giới

‘Bom nước’ xuất hiện sau thảm họa lũ quét ở Nepal – Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Huyện Gyirong của Trung Quốc, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong thảm họa vừa qua, tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Khu vực này được dự báo tiếp tục có mưa trong 3 ngày tới, trong khi đất đá sạt xuống tạo nên những con đập tạm thời và không ổn định.

Đài CCTV Trung Quốc đăng video mới nhất do máy bay không người lái quay lại cho thấy một hồ nước đang hình thành trong lòng vệt sạt lở trước đó. Theo bản tin, hồ này hình thành do đất đá chặn dòng chảy gần cửa khẩu Gyirong và có vẻ đang tiếp tục mở rộng.

Khu vực khe núi nơi vừa xảy ra đợt lũ quét. (Nguồn: CCTV)

Hồ nước mới ước tính chứa khoảng 2 triệu mét khối nước và đã bắt đầu tràn. Trong 3 ngày tới, dự báo thêm 3 triệu mét khối nước sẽ đổ vào hồ, làm tăng đáng kể nguy cơ vỡ đập.

Theo CCTV, thời tiết xấu đang gây khó khăn rất lớn cho hoạt động cứu hộ.

Ông Chen Xi – sĩ quan thuộc bộ chỉ huy quân sự địa phương của Trung Quốc, nói với CCTV rằng một số đơn vị đang túc trực tại trung tâm chỉ huy do nguy cơ sạt lở đất.

“Các sườn núi xung quanh chúng tôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vì con đường chạy dọc theo những vách núi dựng đứng, và cũng có thể có nguy cơ xảy ra thêm một trận lở bùn nữa”, ông Chen nói.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc đã đến Gyirong – tâm điểm của thảm họa vừa xảy ra. Họ mất gần 22 giờ để tới hiện trường, do giao thông tắc nghẽn và thời tiết xấu. Cửa khẩu Gyirong là đầu mối giao thông quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal.

Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới thăm hỏi những người bị mất nhà cửa do thảm họa tại thị trấn Gyirong và động viên lực lượng cứu hộ, Tân Hoa Xã đưa tin.

Hình ảnh lực lượng cứu hộ dùng trực thăng kéo các nạn nhân khỏi bùn sau cơn lũ quét (Nguồn: Nepal Army)

Theo thống kê chính thức của giới chức Nepal và Trung Quốc, gần 1.500 người, trong đó có hơn 700 người nước ngoài, đang mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/8, cảnh sát Nepal cho biết nước này đã tìm thấy 270 thi thể sau trận lũ quét.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), vụ sụp sông băng là nguyên nhân gây ra trận lũ thảm khốc ở khu vực biên giới giữa 2 nước ngày 26/8.

Vụ sụp sông băng mạnh đến mức ban đầu USGS xác định đây là trận động đất mạnh 4,4 độ.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), các sông băng ở Nepal đang thu hẹp với tốc độ 15m mỗi năm. Thay đổi này làm mất tính ổn định của các sườn núi và tạo ra những khối nước không ổn định, có thể gây ra các trận lũ chết người.

Bình Giang
Theo CNN, Reuters, Xinhua
#Lở đất #Lũ quét #Nepal #Trung Quốc #Tây Tạng

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