CSGT Hà Nội huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm giao thông nghỉ lễ 2/9

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày. Dự báo, từ chiều ngày 28/8, tại Thủ đô Hà Nội lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên các tuyến cửa ngõ, cao tốc, quốc lộ, đường vành đai. Từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động phương án, quán triệt đến 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Theo đó, CSGT sẽ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga... nhằm kịp thời phân luồng hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý các tình huống phát sinh.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội.

Đặc biệt, dịp lễ 2/9 năm nay trên địa bàn thành phố tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa. Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng riêng, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông.

Trong dịp nghỉ lễ, Phòng CSGT Hà Nội cũng đẩy mạnh khai thác hệ thống camera AI phục vụ công tác điều hành, giám sát luồng giao thông theo thời gian thực, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh việc điều tiết, các tổ tuần tra kiểm soát xử lý triệt để các vi phạm là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn như: Dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không đảm bảo khoảng cách an toàn, chở hàng quá tải, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn.

Song song với đó, lực lượng chức năng phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe.

CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.