Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Thả diều gắn đèn chớp trong khu vực cấm bay gần sân bay Tân Sơn Nhất, gây ảnh hưởng 16 chuyến bay và thiệt hại nhiều tỷ đồng, Thân Văn Tấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cản trở giao thông đường không”.

Clip Công an TPHCM làm việc với người thả diều.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thân Văn Tấn (sinh năm 1984, thường trú phường Tân Bình) về tội “Cản trở giao thông đường không”, quy định tại khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 13/8, Tấn mang theo 3 con diều có gắn đèn chớp đến khu vực bãi đất trống thuộc dự án nhà ga metro, phường Đông Hưng Thuận để thả.

Ban đầu, người này thả 2 con diều tại khu vực đầu cầu thuộc phường Đông Hưng Thuận. Đến khoảng 16 giờ 5 phút, một con diều bị gãy khung, rơi xuống nên Tấn tiếp tục sử dụng con diều còn lại để thay thế. Sau đó, Tấn sang khu vực đầu cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa để tiếp tục thả diều.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ vị trí Tấn thả diều đều nằm trong khu vực cấm bay đối với thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thân Văn Tấn và hai người liên quan trong vụ thả diều gây ảnh hưởng sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, Trung tâm Điều hành bay khu vực III, Sư đoàn Không quân 370 thông báo Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc phát hiện vật thể bay trên bầu trời khu vực hướng cầu Tham Lương, thuộc địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa.

Đây là khu vực cấm bay, hạn chế bay, liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã thông báo cho Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan, phối hợp truy tìm, xử lý vật thể bay.

Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 20 giờ 15 phút, sau khi xác định các vật thể trên là diều, đã được xử lý, thu hồi và không còn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động khai thác mới được khôi phục bình thường.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thân Văn Tấn.

Khoảng 20 giờ, tại khu vực cầu, đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, phường Bình Hưng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện Tấn đang thả diều gắn đèn chớp. Hai người có mặt cùng Tấn được mời về trụ sở để xác minh.

Theo Công an TPHCM, hành vi của Tấn đã trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác hàng không, khiến cơ quan chức năng phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy vụ việc ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.