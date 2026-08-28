Làm mất nhẫn cưới, người phụ nữ dựng chuyện bị cướp

TPO - Sau khi làm mất nhẫn cưới, người phụ nữ ở xã Long Điền, TPHCM được cho là đã dựng chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp hai chiếc nhẫn rồi đăng lên Facebook. Công an xác định vụ cướp không có thật và đang xem xét xử lý người đăng tin.

Lời khai của người phụ nữ đăng tin bị cướp. Nguồn CACC.

Công an xã Long Điền, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý N.T.M.N. (SN 1996, ngụ xã Long Điền) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 26/8, tài khoản Facebook cá nhân của N. đăng nội dung cho rằng mình vừa bị cướp tài sản.

Theo bài đăng, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, N. di chuyển đến gần ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế và lấy hai chiếc nhẫn.

N. còn cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ chở theo con nhỏ, cần thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Nội dung trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều người, gây tâm lý lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bài đăng bịa đặt nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Long Điền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM rà soát địa bàn, xác minh hành trình di chuyển của N., làm việc với những người liên quan và kiểm tra các thông tin được cung cấp.

Qua làm việc và đối chiếu với tài liệu xác minh, N. thừa nhận đã tự dựng lên câu chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp hai chiếc nhẫn.

N. khai trong ngày 26/8 phát hiện chiếc nhẫn cưới bị mất nhưng không rõ đánh rơi ở đâu. Do sợ chồng biết sự việc, người phụ nữ này nghĩ ra câu chuyện bị cướp để che giấu, sau đó kể lại cho chồng và đăng nội dung không có thật lên Facebook cá nhân.

Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi, cho biết đã nhận thức việc đăng thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cam kết chịu trách nhiệm về lời khai.

Công an xã Long Điền đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo người dùng mạng xã hội phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc bịa đặt các vụ cướp, cướp giật, bắt cóc hoặc hành vi nguy hiểm khác có thể gây bất an trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của cơ quan chức năng.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.