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Sức khỏe

Hơn 2.000 chuyên gia dự hội nghị nha khoa quốc tế tại TPHCM

PV

Hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế VIDEC 2026, với các nội dung xoay quanh ứng dụng AI, công nghệ số và phát triển bền vững trong nha khoa.

Ngày 27/8, Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế VIDEC 2026 lần thứ 19 khai mạc tại Dinh Độc Lập, TPHCM. Hội nghị diễn ra từ ngày 26-29/8, với sự tham dự của hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế.

VIDEC 2026 có chủ đề “Nha khoa thông minh và bền vững”, tập trung vào những thay đổi của ngành Răng Hàm Mặt trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), nha khoa kỹ thuật số và các công nghệ mới.

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Các đại biểu tại Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế VIDEC 2026

Tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng chủ đề của hội nghị phù hợp với xu hướng phát triển của y học hiện đại và định hướng của ngành Y tế Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị ngành Răng Hàm Mặt tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu và ứng dụng AI, công nghệ mới theo hướng thực chất, hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Đồng thời, thứ trưởng Tuyên yêu cầu ngành chú trọng đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác dự phòng, chăm sóc sức khỏe răng miệng trong cộng đồng và mở rộng hợp tác quốc tế.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc hội nghị

Theo TS.BS.CKII Lê Trung Chánh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, nha khoa kỹ thuật số, AI, dữ liệu, công nghệ 3D và robot đang tạo ra nhiều thay đổi trong chẩn đoán, điều trị và quản lý nha khoa.

Tuy nhiên, bác sĩ Chánh cho rằng việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng yêu cầu phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm lãng phí và chú trọng đào tạo nhân lực. Công nghệ có thể thay đổi nhanh, nhưng yếu tố con người và đạo đức nghề nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc người bệnh.

Tại hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày nhiều nội dung chuyên môn liên quan đến cấy ghép nha khoa, phục hình thẩm mỹ, chỉnh nha và nha khoa kỹ thuật số. Các nội dung tập trung vào những kỹ thuật, quy trình và công nghệ đang được ứng dụng trong thực hành.

Bên cạnh chương trình khoa học, triển lãm nha khoa quốc tế có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, giới thiệu các thiết bị, vật liệu và giải pháp phục vụ chẩn đoán, điều trị và phục hình răng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đại hội Chi hội Phẫu thuật Miệng Hàm Mặt và Tạo hình Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2029 được tổ chức.

ThS.BS.CKII Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ mới.

PV
#Hội nghị Răng Hàm Mặt quốc tế #Công nghệ nha khoa #AI trong nha khoa #Chuyên môn y tế #Hợp tác quốc tế

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