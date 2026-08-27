Tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển

TPO - Tàu cá của ngư dân xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm

Ngày 27/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa báo cáo nhanh về việc tàu cá QNa 90859 TS bị mất liên lạc.

Vị trí cuối cùng của tàu trước khi mất liên lạc. Ảnh Vishipel.com.vn

Theo báo cáo, vị trí cập nhật cuối cùng của tàu QNa 90859 TS qua máy giám sát hành trình vào lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07°50'17"N- 112°20'36"E. Vị trí này cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu QNa 90859 TS.

Tàu câu mực của ngư dân neo đậu tại cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng xác định có 3 tàu cá gồm BĐ 98848 TS, BĐ 98710 TS và BĐ 98042 TS của tỉnh Gia Lai đang hoạt động cách khu vực tàu QNa 90859 TS mất kết nối khoảng 12 đến 20 hải lý.

Tàu QNa 90859 TS dài 23,9 m, công suất 1.682,8 CV, hành nghề câu mực. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), ở xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng.

Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào ngày 29/7. Thời điểm xuất bến, trên tàu có tổng cộng 50 người, gồm ngư dân Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà được chỉ đạo phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình theo dõi tình hình, đồng thời kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu mất liên lạc hỗ trợ tìm kiếm.

Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cũng đã thông báo vụ việc đến Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng liên quan để phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin về tàu.

Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu cá QNa 90859 TS và 50 người trên tàu.