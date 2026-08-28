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Thả 17 cá thể trăn về môi trường tự nhiên

Thái Lâm

TPO - 17 cá thể trăn, trong đó có trăn đất và trăn gấm vừa được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 28/8, Công an xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thả 17 cá thể trăn về tự nhiên tại Tiểu khu 353, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.

Trong số này có 16 cá thể trăn đất, tổng trọng lượng khoảng 42,6 kg và một cá thể trăn gấm nặng khoảng 5 kg. Đây là những cá thể trăn do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó được lực lượng chức năng tiếp nhận, quản lý và chăm sóc theo quy định.

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Công an xã Đức Linh tiến hành thả 17 cá thể trăn về môi trường tự nhiên.

Trước khi tái thả, các đơn vị chức năng lựa chọn khu vực phù hợp, bảo đảm điều kiện cần thiết để các cá thể trăn thích nghi với môi trường tự nhiên. Qua theo dõi, sức khỏe của 17 cá thể trăn đều ổn định.

Việc tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng hệ sinh thái và phục hồi quần thể các loài động vật bản địa.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Đức Linh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc đang quản lý các cá thể động vật hoang dã cần chủ động thông báo, tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Thái Lâm
#trăn #bảo tồn #đa dạng sinh học #Lâm Đồng #tái thả #động vật hoang dã #Công an xã Đức Linh

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