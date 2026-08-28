Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa

Bình Giang

TPO - Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố.

nfn-bng-pham-thu-hang1.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Mofa)

Ngày 28/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Việt Nam tái khẳng định, mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự”, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng tuyên bố.

Ngày 25/8, Reuters dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết các công trình mới xuất hiện gần đây trên đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Reuters dẫn lời các chuyên gia an ninh cho rằng, còn quá sớm để xác định chắc chắn chức năng của công trình có hình dạng 3 nhánh trên đảo Ba Ba. Tuy nhiên, đây có thể là bước khởi đầu của một cơ sở radar cảnh báo sớm, phục vụ các công trình mà Trung Quốc có thể xây dựng sau này tại đá Hải Sâm.

Theo hãng vệ tinh thương mại Vantor, bức ảnh mới nhất được chụp ngày 17/8. Các hình ảnh khác cho thấy hoạt động xây dựng bắt đầu từ tháng 3 và tháng 4.

Dù chưa thể xác định mục đích của các tòa nhà, người phát ngôn Vantor cho biết: “Một số công trình trên đảo Ba Ba có nét tương đồng với các cơ sở radar/quản lý cảnh báo sớm quân sự khác được phát hiện tại Biển Đông và nhiều khả năng liên quan đến chức năng quân sự của đá Hải Sâm gần đó”.

Hình ảnh chụp đá Hải Sâm cho thấy một đảo nhân tạo dài gần 6km, với đường bờ biển thẳng dài hơn 3km mà một số nhà phân tích nhận định có thể được sử dụng làm đường băng.

Đảo Ba Ba có diện tích nhỏ hơn nhiều, nằm cách bãi Hải Sâm 14km về phía đông bắc. Cả hai đều thuộc Nhóm Trăng Khuyết ở phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bình Giang
#Hoàng Sa #Biển Đông #Trung Quốc #Bộ Ngoại giao #Cơ sở quân sự #Tranh chấp Biển Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe